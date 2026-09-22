日本代表は22日、キリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦に向けて練習を行った。

22日に日本へ帰国した選手も合流し、全体が集合して練習予定だったが、アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶が別メニュー調整に。鈴木は台風25号の影響により、室内でコンディション調整となった21日のメニューに参加していたが、JFAからは所属クラブで脇腹を痛めたためと説明があった。

この日は午前中にクリスタル・パレス所属のDF冨安健洋も負傷により、今回の代表活動不参加が発表されている。