日本代表は22日、キリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦に向けて練習を行った。
22日に日本へ帰国した選手も合流し、全体が集合して練習予定だったが、アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶が別メニュー調整に。鈴木は台風25号の影響により、室内でコンディション調整となった21日のメニューに参加していたが、JFAからは所属クラブで脇腹を痛めたためと説明があった。
この日は午前中にクリスタル・パレス所属のDF冨安健洋も負傷により、今回の代表活動不参加が発表されている。
日本代表は22日、キリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦に向けて練習を行った。
22日に日本へ帰国した選手も合流し、全体が集合して練習予定だったが、アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶が別メニュー調整に。鈴木は台風25号の影響により、室内でコンディション調整となった21日のメニューに参加していたが、JFAからは所属クラブで脇腹を痛めたためと説明があった。
この日は午前中にクリスタル・パレス所属のDF冨安健洋も負傷により、今回の代表活動不参加が発表されている。
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