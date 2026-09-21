アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、イギリスメディア『BBC』によるプレミアリーグ第5節のベストイレブンに選出された。

鈴木は現地時間19日に行われたプレミアリーグ第5節のトッテナム・ホットスパー戦に先発出場。終盤に2失点を喫したものの、随所で好セーブを連発したほか、持ち味のロングキックで追加点の起点となり、リーグ戦初白星の立役者となった。

試合後、ウナイ・エメリ監督から「彼は我々を救ってくれるGKだ。ゴールを守る確かな質に加え、プレーに関与し、ビルドアップを行うためのスキルも備えている」と絶賛された鈴木だが、『BBC』による第5節ベストイレブンに名を連ねることに。かつてワトフォードやバーミンガムのストライカーとして活躍し、今節のベストイレブン選考役を務めたトロイ・ディーニー氏は、次のように鈴木のパフォーマンスを称えている。

「トッテナム相手に2失点したが、それはアストン・ヴィラがもはや本気で攻めようとしていない時のことだったので、彼に責任はないだろう。彼は自陣ゴール前を完全に支配し、プレミアリーグにすぐに順応した。エミリアーノ・マルティネスが退団したことを考慮しても、大きな変化は見られない。彼は積極的に飛び出し、ボールをキャッチしていた」

なお、ベストイレブンには“王者”アーセナルに完勝したブライトンからルカ・ヴシュコヴィッチ、チェマ・アンドレス、チャラランポス・コストゥラスの最多3名が選出。そのほか、リヴァプールのジェレミー・ジャケやマンチェスター・シティのアントワーヌ・セメニョ、サンダーランドのブライアン・ブロビーらが名を連ねている。

【動画】鈴木彩艶が好セーブ連発＆追加点の起点に！