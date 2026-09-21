日本ハム、オリックスを1点リード

日本ハムは1回裏と4回裏に得点し、序盤でリードを広げた。5回表にオリックスが野口の3ランで一時逆転したが、直後の5回裏に日本ハムが追加点を奪い、3-4とリードを奪い返した。清宮、西川の活躍も光る。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)西川　遥輝 2(指)柴田　獅子 3(一)清宮　幸太郎 4(三)野村　佑希 5(捕)郡司　裕也 6(右)万波　中正 7(左)水谷　瞬 8(遊)大塚　瑠晏 9(二)山縣　秀 10(投)加藤　貴之

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(中)来田　涼斗 3(一)太田　椋 4(右)杉本　裕太郎 5(三)宗　佑磨 6(遊)紅林　弘太郎 7(二)野口　智哉 8(指)内藤　鵬 9(捕)堀　柊那 10(投)山口　廉王

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31