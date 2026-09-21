日本ハム、オリックスを1点リード
日本ハムは1回裏と4回裏に得点し、序盤でリードを広げた。5回表にオリックスが野口の3ランで一時逆転したが、直後の5回裏に日本ハムが追加点を奪い、3-4とリードを奪い返した。清宮、西川の活躍も光る。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)西川 遥輝 2(指)柴田 獅子 3(一)清宮 幸太郎 4(三)野村 佑希 5(捕)郡司 裕也 6(右)万波 中正 7(左)水谷 瞬 8(遊)大塚 瑠晏 9(二)山縣 秀 10(投)加藤 貴之
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(中)来田 涼斗 3(一)太田 椋 4(右)杉本 裕太郎 5(三)宗 佑磨 6(遊)紅林 弘太郎 7(二)野口 智哉 8(指)内藤 鵬 9(捕)堀 柊那 10(投)山口 廉王
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31