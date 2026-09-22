広島 vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 巨人
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人4勝-広島1勝（9/6 巨人4-0広島 (巨人)、9/5 巨人10-5広島 (巨人)、9/4 巨人3-1広島 (巨人)、8/23 広島3-2巨人 (広島)、8/22 広島0-5巨人 (巨人)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31