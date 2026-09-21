アナログならではの魅力を称えるヴィンテージコレクション｜グラスヒュッテ・オリジナル「70s」

スマートフォン、PC、そしてAIが普及することで、デジタル化がさらに加速し、様々なテクノロジーと共生している現代社会。そんな現代だからこそ、温かみのある「アナログ機器」が再び注目されている。

【画像】「現代における真のラグジュアリーとは何か」を考えさせる、グラスヒュッテ・オリジナルの新シリーズ「70s」（写真18点）

例えばスマートフォンの画面を開いて、指一本で世界中の音楽を聴けてしまう手軽さは、スマートで効率的。一方で、その日の気分に合わせて選んだ一枚のレコードを棚から取り出し、自宅の書斎にあるターンテーブルにそっとのせる…そんな時間と手間をかけて楽しむひとときもまた違った魅力が詰まっているのである。

ウォッチメーカーのグラスヒュッテ・オリジナルでは、そんなアナログ機器の魅力にフォーカスしたヴィンテージコレクションの新しいシリーズ「70s」を発表した。様々な面で人々の感情を呼び覚ますこのシリーズでは、現代における真のラグジュアリーとは何か、を問いかけたモデルとなっており、人と時間を結ぶ本質的な繋がりを時計を通して表現している。

本コレクションは、「ビニールレコード」「ツイードアンプ」「ステレオパネル」の3つのバリエーションで展開され、それぞれをモチーフにした文字盤が採用されている。なお70sモデルは、2026年9月より世界各国のグラスヒュッテ・オリジナルブティックおよび正規販売店で発売を開始している。

70s ビニールレコード文字盤

リファレンスナンバー： 1-36-10-04-02-86（メタルブレスとラバーストラップのセット）

限定： 500本

ムーブメント： 自動巻きムーブメント キャリバー 36-10

振動数： 28,800振動／時（4Hz）

パワーリザーブ： 100時間

ケース： ステンレススティール、両面無反射コーティングのサファイアクリスタル、サファイアクリスタル ケースバック、10気圧防水

サイズ： 直径：39mm × 39mm、厚さ：9.6mm、ラグからラグまで：43.7mm

70s ツイードアンプ文字盤

リファレンスナンバー： 1-36-11-03-02-66（ラバーストラップ）

1-36-11-03-02-71（メタルブレス）

ムーブメント： 自動巻きムーブメント キャリバー 36-11、ロジウムめっき

振動数： 28,800振動／時（4Hz）

パワーリザーブ： 100時間

ケース： ステンレススティール、両面無反射コーティングのサファイアクリスタル、サファイアクリスタルケースバック、10気圧防水

サイズ： 直径：39mm × 39mm、厚さ：9.6mm、ラグからラグまで：43.7mm

70s ステレオパネル文字盤

リファレンスナンバー： 1-36-11-01-02-66（ラバーストラップ）、1-36-11-01-02-71（メタルブレス）

ムーブメント： 自動巻きムーブメント キャリバー 36-11、ロジウムめっき

振動数： 28,800振動／時（4Hz）

パワーリザーブ： 100時間

ケース： ステンレススティール、両面無反射コーティングのサファイアクリスタル、サファイアクリスタルケースバック、10気圧防水

サイズ： 直径：39mm × 39mm、厚さ：9.6mm、ラグからラグまで：43.7mm