日本サッカー協会は21日、同日に予定していた日本代表の全体練習を中止すると発表した。
始動日となる21日は16時30分から練習を予定していたが、台風25号接近の影響により中止が決定。当初は高円宮記念JFA夢フィールドにて一般公開の予定だったが、20日夜に「来場される皆さまの安全を最優先に考え、中止とさせていただきます」と発表していた。21日の全体練習は中止となったが、合流している選手たちは屋内での調整を行う予定となっている。【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞
日本サッカー協会は21日、同日に予定していた日本代表の全体練習を中止すると発表した。
始動日となる21日は16時30分から練習を予定していたが、台風25号接近の影響により中止が決定。当初は高円宮記念JFA夢フィールドにて一般公開の予定だったが、20日夜に「来場される皆さまの安全を最優先に考え、中止とさせていただきます」と発表していた。21日の全体練習は中止となったが、合流している選手たちは屋内での調整を行う予定となっている。【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞
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