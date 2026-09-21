日本サッカー協会は21日、同日に予定していた日本代表の全体練習を中止すると発表した。

始動日となる21日は16時30分から練習を予定していたが、台風25号接近の影響により中止が決定。当初は高円宮記念JFA夢フィールドにて一般公開の予定だったが、20日夜に「来場される皆さまの安全を最優先に考え、中止とさせていただきます」と発表していた。21日の全体練習は中止となったが、合流している選手たちは屋内での調整を行う予定となっている。

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