プレミアリーグ第5節が20日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはアウェイでフルアムと対戦した。

今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドは苦しい滑り出しを強いられている。ここまで、プレミアリーグでは1勝1分け2敗の成績。第2節ではイプスウィッチを5－2で破ったものの、残る3戦はいずれも勝利がない。加えて、カラバオ・カップ（EFLカップ）でも3回戦でブライトンに2－3と敗北。一方で、チャンピオンズリーグ（CL）の初陣ではサバフを4－0で破っていた。

プレミアリーグで3試合ぶりの白星を狙う今節は、ホーム『クレイヴン・コテージ』に乗り込む。ここまで、フルアムはカラバオ・カップでは3回戦を突破しているものの、プレミアリーグでは1分け3敗と白星に見放されている。

前半から両チームともにシュートチャンスを増やしていったものの、より多くの決定機を作ったのはフルアム。29分、ペナルティエリア手前で前を向いたアレックス・イウォビが強烈なミドルシュートを放ったが、GKセンヌ・ラメンスの好セーブに遭う。直後の32分にはボックス右を縦に突破したジョシュア・キングが右足を振ったが、GKラメンスの足に阻まれた。

スコアレスでハーフタイムに突入したものの、後半に入ると、63分にスコアが動く。フルアムは敵陣でコビー・メイヌーのパスをインターセプトしたカルヴィン・バッシーが、自らペナルティエリア左まで持ち運び、左足を振り抜く。シュートはGKセンヌ・ラメンスに阻まれたものの、跳ね返りがリサンドロ・マルティネスに当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールでフルアムが先手を取った。

アクシデントに近い形で先制点を許したマンチェスター・ユナイテッドは67分、コーナーキックの流れから、ペナルティエリア手前右寄りの位置でボールを受けたブライアン・ムベウモが、左足でミドルシュートを放ったものの、GKベルント・レノの好セーブに阻まれる。74分には、ペナルティエリア手前中央から、マテウス・クーニャが倒れ込みながら右足でシュートを狙ったが、またもGKレノが立ちはだかった。

だが、マンチェスター・ユナイテッドは89分にこじ開ける。ペナルティエリア手前左寄りの位置で、パトリック・ドルグからのパスを受けたマテウス・クーニャが、時間をかけずに右足を振り抜く。シュートはダヴィド・アッフェングルーバーに当たり、ディフレクションの末にゴールに吸い込まれ、マンチェスター・ユナイテッドが試合を振り出しに戻した。

試合はこのままタイムアップ。フルアムは土壇場の失点で、今季プレミアリーグ初白星を逃した形。マンチェスター・ユナイテッドは勝利こそならなかったが、終盤の劇的弾で公式戦3連敗を回避し、意地の勝ち点1を手にした。

次節は10月10日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームでトッテナム・ホットスパーと、フルアムは前田大然を擁するイプスウィッチと、それぞれ対戦する。

【スコア】

フルアム 1－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 63分 リサンドロ・マルティネス（OG／フルアム）

1－1 89分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

【ゴール動画】ユナイテッド、痛恨OGもクーニャが意地の同点弾