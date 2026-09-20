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【オ 9-6 日】
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試合終了
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OUT
3番 柴田 獅子 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 空振り三振 2アウト
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OUT
オ9-6日
1番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 日本ハム得点！ オ 9-6 日 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代打：細川 凌平 に代わって 1番 田宮 裕涼
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OUT
オ9-5日
9番 水谷 瞬 フォアボール 日本ハム得点！ オ 9-5 日 ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：奈良間 大己 に代わって 9番 水谷 瞬
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OUT
投手交代：ピッチャー 才木 海翔 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
8番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：進藤 勇也 に代わって 8番 郡司 裕也
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OUT
7番 大塚 瑠晏 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 才木 海翔
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OUT
守備交代：レフト 代打 池田 陵真 に代わって 7番 池田 陵真
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OUT
8番 野口 智哉 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 池田 陵真 ライトフライ 2アウト
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OUT
代打：山中 稜真 に代わって 7番 池田 陵真
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OUT
6番 紅林 弘太郎 ショートフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 宮西 尚生
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OUT
5番 万波 中正 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 野村 佑希 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
3番 柴田 獅子 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 7番 山中 稜真
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OUT
守備交代：ライト 山中 稜真 に代わって 2番 麦谷 祐介
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OUT
守備交代：センター 来田 涼斗 に代わって 1番 渡部 遼人
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OUT
投手交代：ピッチャー 東山 玲士 に代わって 10番 椋木 蓮
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OUT
5番 宗 佑磨 ファーストフライ 3アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 太田 椋 サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
オ9-4日
1番 西川 龍馬 ライトホームラン オリックス得点！ オ 9-4 日
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
守備交代：レフト 代打 細川 凌平 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 細川 凌平 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：吉田 賢吾 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
9番 奈良間 大己 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙島 泰都 に代わって 10番 東山 玲士
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OUT
9番 堀 柊那 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 野口 智哉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 山中 稜真 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト
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OUT
オ8-4日
6番 清宮 幸太郎 レフトホームラン 日本ハム得点！ オ 8-4 日
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OUT
5番 万波 中正 サードゴロ 1アウト
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OUT
オ8-3日
4番 野村 佑希 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 8-3 日
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 来田 涼斗 ショートライナー 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 田中 正義
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OUT
3番 柴田 獅子 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
9番 堀 柊那 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
オ8-2日
8番 野口 智哉 ライトヒット オリックス得点！ オ 8-2 日 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 山中 稜真 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
オ7-2日
6番 紅林 弘太郎 レフトヒット オリックス得点！ オ 7-2 日 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
オ6-2日
3番 太田 椋 センターヒット オリックス得点！ オ 6-2 日 ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー来田 涼斗 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 来田 涼斗 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 奈良間 大己 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 大塚 瑠晏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 堀 柊那 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 野口 智哉 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 万波 中正 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 野村 佑希 ライトフライ 1アウト
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OUT
オ5-2日
3番 柴田 獅子 センターヒット 日本ハム得点！ オ 5-2 日 ランナー：1塁
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OUT
2番 水野 達稀 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 山中 稜真 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 宗 佑磨 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 吉田 賢吾 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 進藤 勇也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 大塚 瑠晏 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
オ5-1日
6番 清宮 幸太郎 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 5-1 日
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OUT
5番 万波 中正 サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
オ5-0日
1番 西川 龍馬 ライトヒット オリックス得点！ オ 5-0 日 ランナー：1塁
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OUT
9番 堀 柊那 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 野口 智哉 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 山中 稜真 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 野村 佑希 ショートゴロ 3アウト
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OUT
ファースト 太田 椋が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
3番 柴田 獅子 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
オ3-0日
5番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-0 日
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OUT
4番 杉本 裕太郎 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 来田 涼斗 サードフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ショートゴロ 1アウト
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