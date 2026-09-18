日本サッカー協会（JFA）は18日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチに石井正忠氏が就任することを発表した。

現在59歳の石井氏は現役時代に鹿島アントラーズやアビスパ福岡などでプレー。引退後は“古巣”鹿島で指導者キャリアを歩み始め、2015年夏にはトップチームの監督に就任した。初年度にJリーグヤマザキナビスコカップ（現：Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ）を制覇すると、翌年にはJ1リーグで優勝し、最優秀監督賞を受賞。その後はブリーラム・ユナイテッドやタイ代表、BGパトゥム・ユナイテッドなどを率いてきた。

なでしこジャパンは現在国内組主体のメンバーでアジア競技大会に出場中。来月にはハイチ女子代表、ドイツ女子代表との国際親善試合が控えており、11月の「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」ではブラジル女子代表と対戦する。

10月よりなでしこジャパンの活動に参加する石井氏は、JFAを通じて次のようにコメントしている。

「このたび、なでしこジャパンのコーチとしてチームに加わることになり、大変光栄に思います。狩野監督の掲げるビジョンを全力で支え、日本女子サッカーの新たな歴史を作るために、選手が最大限の力を発揮できる環境づくりに精一杯取り組んでいきたいと思います。応援よろしくお願いいたします」