阪神、序盤で4点リード
阪神が1回裏に3点、2回裏に1点を追加し、序盤を終えて広島に4点リードを奪った。大山が2打点、森下、佐藤もそれぞれ1打点を挙げ、打線が活発だ。広島はまだ無得点。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)伏見 9(投)髙橋
広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(左)中村奨 4(三)坂倉 5(右)佐々木 6(一)佐藤啓 7(捕)石原 8(遊)勝田 9(投)床田
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|128
|70
|57
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|1
|3
|DeNA
|131
|65
|63
|3
|.508
|5
|4
|ヤクルト
|130
|56
|72
|2
|.438
|14
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|15
|6
|広島
|127
|52
|71
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|132
|84
|45
|3
|.651
|-
|2
|西武
|133
|73
|56
|4
|.566
|11
|3
|日本ハム
|133
|73
|57
|3
|.562
|11
|4
|オリックス
|133
|61
|70
|2
|.466
|24
|5
|ロッテ
|128
|58
|67
|3
|.464
|24
|6
|楽天
|129
|50
|78
|1
|.391
|33