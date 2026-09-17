阪神、序盤で4点リード

阪神が1回裏に3点、2回裏に1点を追加し、序盤を終えて広島に4点リードを奪った。大山が2打点、森下、佐藤もそれぞれ1打点を挙げ、打線が活発だ。広島はまだ無得点。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)伏見 9(投)髙橋

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(左)中村奨 4(三)坂倉 5(右)佐々木 6(一)佐藤啓 7(捕)石原 8(遊)勝田 9(投)床田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33