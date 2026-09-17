オリックスが1点リード、紅林先制打

序盤を終えて、オリックスが1点リード。2回裏、紅林のソロホームランで先制点を奪った。ソフトバンクは3回まで無得点。試合はオリックスが紅林の活躍で1点を先取し、中盤へ向かう。

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