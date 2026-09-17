今日の運勢 9月18日（金）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月18日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月18日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？新月から一週間。ここまで心の中で描いてきたことを、少しずつ現実に落とし込んでいくタイミングです。焦って答えを出すより「私は何を大切にしたい？」を確認してみて。今日は明日から育てたいことを一つ選び、具体的な一歩を考えてみましょう。新月を迎えてから、自分の中で何かが少しずつ動き始めているかもしれません。まだ完成形が見えなくても大丈夫。今は「こうなりたい」という方向を大切にする時です。今日は一週間前に願ったことを振り返り、続けたいことを一つ決めてみて。これまで経験してきたことが、これからの自分を支える大切な材料になりそう。理想を現実にするには、まず足元を整えることから。今日は「今の自分に足りないもの」ではなく「すでに持っているもの」を3つ書き出してみましょう。人との関係の中で、自分の本当の意思を確認する場面がありそうです。相手を思いやることと、自分を後回しにすることは同じではありません。今日は誰かの意見を聞く前に「私はどうしたい？」という答えを紙に書いてみて。人との会話や何気ない出来事から、自分の未来につながるヒントを受け取りそう。誰かの言葉が、忘れていた願いを思い出させてくれることもある。今日は気になった言葉や出来事をひとつメモして、そこから何を感じたか考えてみましょう。日常の中に「もう少しこうしたい」という小さな違和感が出てきそう。それは今の自分に合う形へ整え直すサインかもしれません。大きな変化を急がなくて大丈夫。今日は身の回りの場所を一か所だけ整えて、心にも余白を作ってみて。心の奥にある本音が、いつもよりはっきりしてきそうです。好きなものも、もう必要ないものも、どちらも大切な気づき。無理に答えを出す必要はありません。今日は「これからも大切にしたいこと」を3つだけ書き出してみましょう。未来への期待が大きくなる一方で、「本当にこの方向でいいのかな」と立ち止まりたくなるかもしれません。迷うことも前進の一部です。今日は結論を急がず、今の自分が一番行ってみたい場所ややってみたいことを一つ調べてみて。早く答えを出して前へ進みたくなるかもしれませんが、今日は一度立ち止まることも大切。人の期待や周囲のペースではなく、自分に必要な時間を選びましょう。今日は「今すぐ決めなくていいこと」を一つ見つけて、明日へ持ち越してみて。周囲からどう見られているかが気になりやすい日ですが、本当に大切なのは自分自身が納得できるかどうか。誰かに評価されるための選択を少し休んでみましょう。今日は人には見せない「本当はやってみたいこと」を一つ書いてみて。頭の中にさまざまな考えが浮かび、情報を集めすぎて少し疲れてしまうかもしれません。答えは外側ではなく、自分の中にあります。今日はスマホを置く時間を30分だけ作って、静かな場所で今の気持ちを整理してみましょう。いろいろな可能性が見えるからこそ、どれを選べばいいのか迷いやすい日。全部を一度に進めなくても大丈夫です。今は「選ばないもの」を決めることも大切。今日はやらなくていいことを3つ挙げて、ひとつ手放してみましょう。9月19日の上弦の月を目前に、今日は新月から始まった流れを一度振り返る日。思い描いた未来と、今の自分との間にあるものを見つめながら「私はこれから何を選ぶ？」と問いかけてみましょう。答えを急がなくても大丈夫。明日、一歩踏み出すために、今日は自分の心と現実を整えておきましょう。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai