カラバオ・カップ3回戦が16日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとブライトンが対戦した。

試合は8分にトップチーム初先発出場を飾ったシェイ・レイシーが左足を振り抜き、マンチェスター・ユナイテッドが先制すると、10分にはこぼれ球に反応したメイソン・マウントが追加点を挙げ、2点リードを手にした。

追いかけるブライトンは45＋1分に一瞬の隙を突いて抜け出したチャラランポス・コストゥラスのゴールで1点を返して前半を折り返すと、65分にはパスカル・グロスが冷静に同点弾を決め、試合を振り出しに戻した。

そして、69分にはコストゥラスの折り返しが流れてきたところをマキシム・デ・カイペルが右足で合わせてブライトンが逆転に成功。その後、ブルーノ・フェルナンデスやマテウス・クーニャらを投入したマンチェスター・ユナイテッドだが、追いつくことはできず、このまま試合は終了。逆転勝利を収めたブライトンが4回戦に進出した。

なお、データサイト『OPTA』によると、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラフォード』で2点以上のリードから逆転負けを喫したのは、1976年9月のトッテナム戦（●2－3）以来、50年ぶりのことになったようだ。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 2－3 ブライトン

【得点者】

1－0 8分 シェイ・レイシー（マンチェスター・ユナイテッド）

2－0 10分 メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）

2－1 45＋1分 チャラランポス・コストゥラス（ブライトン）

2－2 65分 パスカル・グロス（ブライトン）

2－3 69分 マキシム・デ・カイペル（ブライトン）

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドがブライトンに本拠地で2点リードから逆転負け