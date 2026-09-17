躍動するイ・ガンイン [写真]=Getty Images

　ラ・リーガ第6節が16日に行われ、アトレティコ・マドリードとオサスナが対戦した。

　アトレティコ・マドリードが、ナバラのクラブを本拠地『メトロポリターノ』に迎え入れた一戦。ディエゴ・シメオネ監督のチームは、24分にジョナサン・デイヴィッドの2戦連発弾で先制に成功すると、54分にはイ・ガンインがシーズン2点目となるゴールで追加点をマーク。新戦力の2選手が躍動した。

　63分にはコーナーキックの流れからロビン・ル・ノルマンが3点目を決めると、極め付きは82分、ジョニー・カルドーゾのスルーパスに抜け出したアレックス・バエナが冷静に沈めたのだ。試合はこのまま4－0でタイムアップ。アトレティコ・マドリードが2連勝を飾った一方で、オサスナは3連敗となっている。

　アトレティコ・マドリードの次戦は20日で、レアル・マドリードとの“マドリード・ダービー”となる。オサスナは、本拠地『エル・サダール』にラージョ・バジェカーノを迎え、4試合ぶりの白星を目指す。

【スコア】
アトレティコ・マドリード　4－0　オサスナ

【得点者】
1－0　24分　ジョナサン・デイヴィッド（アトレティコ・マドリード）
2－0　54分　イ・ガンイン（アトレティコ・マドリード）
3－0　63分　ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）
4－0　82分　アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

【大勝】新戦力躍動で2連勝のアトレティコ