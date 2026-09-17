ラ・リーガ第6節が16日に行われ、アトレティコ・マドリードとオサスナが対戦した。

アトレティコ・マドリードが、ナバラのクラブを本拠地『メトロポリターノ』に迎え入れた一戦。ディエゴ・シメオネ監督のチームは、24分にジョナサン・デイヴィッドの2戦連発弾で先制に成功すると、54分にはイ・ガンインがシーズン2点目となるゴールで追加点をマーク。新戦力の2選手が躍動した。

63分にはコーナーキックの流れからロビン・ル・ノルマンが3点目を決めると、極め付きは82分、ジョニー・カルドーゾのスルーパスに抜け出したアレックス・バエナが冷静に沈めたのだ。試合はこのまま4－0でタイムアップ。アトレティコ・マドリードが2連勝を飾った一方で、オサスナは3連敗となっている。

アトレティコ・マドリードの次戦は20日で、レアル・マドリードとの“マドリード・ダービー”となる。オサスナは、本拠地『エル・サダール』にラージョ・バジェカーノを迎え、4試合ぶりの白星を目指す。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 4－0 オサスナ

【得点者】

1－0 24分 ジョナサン・デイヴィッド（アトレティコ・マドリード）

2－0 54分 イ・ガンイン（アトレティコ・マドリード）

3－0 63分 ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）

4－0 82分 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

【大勝】新戦力躍動で2連勝のアトレティコ