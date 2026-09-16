今日の運勢 9月17日（木）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月17日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月17日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！あなたの星座は何位……？ワクワクする気持ちに光が差す日。スピードを求めず、じっくり温めてきたものを形にしていこうとすると、確かな手応えがありそうです。おしゃれや趣味に時間をかけるのも良さそう。水たまりや川面など、水面を眺めると運気アップに。自分を主役に置ける日。今日は抱えすぎた役割を一つ手放すと、本来の動きやすさが戻ってきます。新しい目標を掲げたり、見た目の印象を変えたりするのにも絶好のタイミング。エレベーターで上の階へ移動すると、視界も気分も切り替わって吉。考え方が広がる日。意見がぶつかるような時も、遠慮しないで言葉を交わすほど、視野が開けていきます。旅行の計画や専門分野の勉強に踏み込むのも良いでしょう。ゴールドの小物を身につけると、流れがやってきそう。人との距離が近づく日。ひとりで考え込んでいたことは、思い切って相手に話すと道が開けるでしょう。パートナーや取引先など、一対一のやりとりを大切に。体が温まる飲み物で一息つくと、言葉がやわらかくなって良い空気をつかめそうです。バランスが取れる日。あれもこれもと欲張らず、優先順位を決めてしまえば、意外と両方こなせます。友人への軽い連絡や、短めに勉強を進めるのも良いでしょう。近所の神社に立ち寄って深呼吸すると、気持ちがすっと整います。仲間との集まりが楽しい日。誘われた場には顔を出すと、自分の居場所がますます安定しそう。共通の目標を持つ人と話すと、思わぬ収入のヒントが見つかることも。首まわりの血行を良くすると、頭が冴えて会話も弾みそうです。心を休めると良い日。白黒つけたくなっても、今日は結論を急がないようにしましょう。掃除や模様替えで手を動かすと、頭のモヤモヤが晴れていきます。レタスやプルーンを食事に取り入れると、体の内側から整うのでおすすめ。お仕事を着実に進められそうな日。ですが、まだ起きていない失敗まで想像してしまいそう。実際の進み具合は悪くありませんから、心配は紙に書き出して切り分けましょう。時間が経てば、全体像も見えてくるはずです。香り高い料理を味わうと◎。手元にあるものを点検したい日。手っ取り早い方法に目が向きますが、遠回りでも正攻法が結局は得になります。今やっていることについて、自分のスキルと比較してみるのもいいかも。作業環境を見直して整えると、無駄な出費も自然と減っていきそう。知らぬ間に疲れがたまりやすい日。無理に人と歩調を合わせず、ひとりで静かに過ごす時間を確保しましょう。隠しごとは抱え込まず、明るいところに出した方が楽になります。光が当たる場所で数分ぼんやりすると、気力も運気も回復するでしょう。勢いで踏み込むと危うい日。お金の貸し借りや込み入った人間関係は、押し切られず一度立ち止まりましょう。前に進めたい気持ちが強いときほど、今日は確認作業に回して。ふわっとしたスカートやスカーフで、力の入りすぎた空気をゆるめてみて。イライラが表に出やすい日。仕事が空回りしそうなときは、抱えている作業を紙に並べて、どのくらいの量があるか可視化しましょう。人に強く当たりそうなら、口を閉じるのが正解。インプットの時間を取ると、気持ちが静かに整っていくでしょう。うまくいかなかったことばかり数えていると、手元に残っているものが見えなくなります。周りを見渡して、まだ自分の側にあるものを確かめてみてください。失った分を取り戻す動きは、そこから始まります。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4