誰にでも愛想がよく、第一印象は悪くない。それなのに、なぜか一緒にいると疲れる――。そんな人が身近にいませんか?

表面的な感じのよさだけでは、その人が本当に信頼できるかどうかは分からないものです。気づかないうちに相手の言動に振り回され、人間関係にストレスを感じてしまうことも。

今回は、関わると厄介な人のタイプを4つ取り上げ、それぞれの心理や特徴、上手な対処法を紹介します。

自分の思い通りにならないと怒る人

自分の思い通りにならないと怒る人

普段は穏やかで愛想がよくても、少しでも自分の意見が通らないと、急に不機嫌になったり怒り出したりする。このような人は、相手の都合や気持ちを考えず自分の思い通りにしようとするため、周囲は「また怒らせないようにしなければ」と気をつかってしまいがちです。

なぜ思い通りにならないと怒るのでしょうか。以下の記事では、その心理や特徴を解説するとともに、相手の機嫌に振り回されないための対処法を紹介しています。

→✅自分の思い通りにならないと怒る人の心理は? 対処法も解説

謝らない人

謝らない人

どれだけ相手を傷つけたり、明らかに自分に非があったりしても、決して謝らない人は、できるだけ距離を置きたいタイプ。愛想よく振る舞っているように見えても、都合が悪くなると話をそらしたり、相手に責任を押しつけたりする場合は注意が必要です。

謝れない人には、プライドの高さや負けたくない気持ち、責任を認めることへの不安など、さまざまな心理が隠れています。謝れない人の心理と、関係を悪化させない対処法を確認してみましょう。

→✅謝らない人は悲惨な末路を辿る? 謝れない心理と対処法、謝らない人が失っているものを解説

いちいち否定する人

いちいち否定する人

こちらが何か話すたびに「でも」「それは違う」「無理じゃない?」と否定してくる人。悪気がないように見えても、否定が続くと、自信を失ったり話すこと自体が嫌になったりしてしまいますよね。

いちいち否定する人は、相手より優位に立ちたい、自分の正しさを認めてほしいといった気持ちを抱えていることがあります。以下の記事では、否定ばかりする人の心理や特徴に加え、会話のたびに否定されて疲れてしまったときの具体的な対処法を紹介しています。

→✅いちいち否定する人の心理って? 否定ばかりされて疲れたときの対処法も

口だけの人

口だけの人

「任せて」「必ずやる」と自信たっぷりに話すのに、いざとなると行動しない。そんな口だけの人に期待して、何度もがっかりさせられた経験がある人もいるのではないでしょうか。

口だけの人は、話がうまく、愛想もよいため、最初は頼りになる人物に見えることがあります。しかし、発言と行動をよく見比べると、約束を守らない、責任を取らない、都合が悪くなると逃げるといった特徴が見えてくることも。

言葉ではなく行動を見ることが、口だけの人を見極めるポイントです。相手に振り回されないための付き合い方を学びましょう。

→✅口だけの人の特徴･心理とは? 見分け方や付き合い方･対処法を解説

表面的な部分だけで人は判断できない

愛想がよく、話しやすい人であっても、関わるうちに「なぜか疲れる」「こちらばかり我慢している」と感じるなら、その違和感を無視しないことが大切です。

相手の心理を理解することは、相手の言動をすべて受け入れることではありません。必要以上に期待しない、相手の機嫌を取らない、できるだけ距離を置くなど、自分を守るための対応を選んでもよいのです。

「いい人そうだから」と無理に付き合い続けず、相手の言葉だけでなく、普段の行動や周囲への接し方にも目を向けてみましょう。