「どうしてこの人は謝らないの?」「悪いと思っていないの?」身近な人に謝罪を求めても、言い訳をしたり、話をそらしたり、何事もなかったように振る舞われたりすると、強いストレスを感じるものです。

しかし、謝らない人がすべて反省していないとは限りません。自分に非がないと思っている人もいれば、悪いとわかっていても、プライドや不安、気まずさから謝れない人もいます。

この記事では、謝らない人のタイプや理由を整理するとともに、 謝らないことで失いやすいものや相手との向き合い方、自分が素直に謝れるようになるためのヒントを紹介します。

謝らない人には2つのタイプがある

謝らない人には2つのタイプがある

謝らない人には、大きく分けて2つのタイプがあります。本当に自分は悪くないと考えている人と、自分に非があると感じていても、何らかの理由で謝れない人です。

この違いを知ることで、相手の行動を冷静に受け止めやすくなり、必要以上に振り回されずに済むでしょう。

自分は悪くないと思っている人

このタイプは、「自分は間違っていない」と考えているため、謝る必要を感じていません。「自分にも事情があった」「相手にも原因がある」と捉えていることが多く、自分だけが悪いとは思っていないのです。

そのため、相手との認識が食い違ったまま、関係がぎくしゃくしてしまいます。

悪いと思っていても謝れない人

自分に非があるとわかっていても、素直に謝れない人もいます。「今さら謝るタイミングではない」「謝っても受け入れてもらえなかったらどうしよう」「気まずい空気になるのが怖い」「謝ったら負けた感じがして嫌だ」といった感情が先立ち、謝罪の言葉を口にできなくなるのです。

反省していても、謝ることへの心理的なハードルが高く、行動に移せない状態にあるといえるでしょう。

「謝らない」と「謝れない」のちがい

「謝らない」と「謝れない」は、似ているようで意味が異なります。前者は「謝る必要がない」と考えている状態、後者は「謝りたい気持ちはあるものの行動に移せない状態」です。このちがいを見極めずに接すると、必要以上に相手を責めてしまったり、話し合いが平行線になったりすることがあります。

謝れない心理・理由

謝ることに抵抗を感じるのには理由があります

ここでは、謝ることをためらってしまう代表的な理由を見ていきましょう。

謝ると負けた気がする

謝ることを「自分の負け」と感じる人は少なくありません。特に、プライドが高く勝ち負けを重視する人ほど、「謝ったら立場が弱くなる」「相手に責められる」と考える傾向にあります。その結果、素直に「ごめんなさい」といえなくなるのです。

自分を守ろうとしてしまう

謝ることは、自分の非を認めるだけでなく、自分の弱さを見せることでもあります。そのため、「責められたくない」「評価を下げたくない」という気持ちが強いと、防衛的な態度を取りやすいのです。本人は自分を守っているつもりでも、周囲には責任を避けているように映るでしょう。

育った環境や経験が影響する

家庭や職場など、周囲の人とどう関わってきたかは、謝罪に対する考え方にも影響します。 謝ったことで強く責められたり、不利な立場になったりした経験があると、「謝ると損をする」と考えやすくなります。

相手との受け止め方がちがう

人は、自分の受け止め方を「当たり前」だと思いがちです。そのため、「自分なら気にならない」「これくらい普通だ」という基準で相手の気持ちを判断してしまうことがあります。価値観や感じ方のちがいに気づけないと、受け止め方がちがい謝ろうともしていないので自分の非にも気づけないでしょう。

謝らない人が気付かないうちに失っているもの

謝ることを避けると周囲の人との関係も次第に変化していきます

謝らないことで、その場は乗り切れたように感じることもあります。しかし、信頼や人間関係は、見えないところで少しずつ積み重なり、変化していくものです。ここでは、謝罪を避け続けることで、知らないうちに失ってしまうものについて説明していきましょう。

周囲からの信頼

人は完璧な人よりも、誠実に付き合える人に安心感を覚えるもの。失敗そのものではなく、そのあとどう対処したのかを見て信頼できるかどうかを判断する人は多いです。謝るべきときに謝らないと、「約束を守ってくれるだろうか」「また同じことを繰り返すのでは」と信頼されにくくなります。

本音で付き合える人間関係

人間関係は、楽しい会話だけで深まるわけではありません。ときには、お互いの本音を伝え合い、理解し合うことも大切です。謝るべき場面で謝らないことがつづくと、相手は「これ以上話しても変わらない」と感じ、本音を隠すようになるでしょう。

自分を見つめ直す機会

謝ることは、相手のためだけではありません。「なぜこうなったのだろう」「次はどうすればよかったのだろう」と、自分の行動や考えを見つめなおすきっかけにもなります。謝らない人は振り返りの機会も少なくなり、同じような失敗を繰り返してしまうことになるのです。

謝らない人との向き合い方

距離を置いてみることも必要な手段です

謝らない人との関係は、強くいえば解決するとは限りません。むしろ、感情的になるほど相手は身構えやすくなります。自分の気持ちを大切にしながら、冷静に対応することが必要です。

謝罪だけを求めない

謝罪は、関係を修復するためのひとつの方法ですが、それだけが解決策ではありません。「ごめん」のひとことがなくても、相手が行動を改めたり、誠実な対応を示したりすることで信頼を取り戻せる場合もあります。言葉だけにとらわれず、その後の姿勢にも目を向けてみましょう。

感情ではなく事実を伝える

伝えたいことがあるときは、相手の性格ではなく、行動について話すことが大切です。「あなたは無責任だ」というよりも、「連絡がなかったので困った」と伝えるだけで、相手の受け止め方は大きく変わります。事実を中心に話すことで、感情的ないい争いを避けられるでしょう。

相手を変えようとしすぎない

相手を変えたいと思う気持ちが強いほど、思いどおりにならなかったときの失望も大きくなります。人は自分で「変わろう」と思わない限り、行動を改めることは難しいものです。だからこそ、自分ができることと、相手にゆだねることを切り分ける視点が必要になります。

距離を置くことも必要

何度話し合っても状況が変わらず、自分ばかりがつらい思いをしているなら、少し距離を置くこともひとつの方法です。自分の心を守り、冷静に状況を見つめなおすためには必要な選択肢です。

謝らない人から脱却するために

自分が変わろうと心掛けることから始めましょう

謝ることが苦手なのは、特別なことではありません。プライドや不安、気まずさなど、さまざまな感情が重なると、素直なひとことが出にくくなるものです。できることから少しずつはじめてみましょう。

謝ることは信頼を築く第一歩

「ごめんなさい」のひとことには、相手の気持ちを受け止めようとする姿勢があらわれます。謝ることは、自分の評価を下げる行為ではなく、信頼を積み重ねるための大切な一歩。完璧であることよりも、誠実であろうとすることのほうが、深い信頼関係につながります。

間違いを認めても自分の価値が下がるわけではない

謝ることに抵抗がある人のなかには、「非を認めたら自分が弱く見える」と感じる人もいます。しかし、ひとつの失敗を認めることで、その人の価値が下がるわけではありません。むしろ、自分の過ちを受け止めて次に生かそうとする姿に、人は誠実さや強さを感じるものです。

小さな謝罪を積み重ねる

謝罪は深刻なトラブルが起きたときだけに必要なものではありません。ちょっとした失敗や勘違いを認める習慣がある人ほど、大きな問題が起きたときも落ち着いて対応できるようになります。毎日の小さな一歩が、素直に謝れる自分を育ててくれるのです。

相手の立場から出来事を振り返る

自分には悪気がなかったとしても、相手が傷ついていることはあります。そのとき大切なのは、「そんなつもりではなかった」と自分の意図だけを伝えるのではなく、「相手にはどう伝わったのか」という視点をもつことです。その一歩が、よりよいコミュニケーションに結びつきます。

大切なのは「謝ること」よりも向き合う姿勢

この記事を読んで「自分も謝らない人に当てはまるかもしれない」と感じた人もいるのではないでしょうか。謝ることは、自分の価値を下げることではなく、相手との信頼関係を育てるための行動です。お互いを尊重しながら接するスタンスが、良好な人間関係につながっていくでしょう。