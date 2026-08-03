コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、国内初の大規模生産による国産SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)の羽田空港における供給について、東京都の「国産SAF利用促進緊急対策事業」に採択されたことを公表した。

同事業は、中東情勢の影響により既存航空燃料の価格が急騰し、SAFの需要の減退が懸念されることから、新たに既存航空燃料との価格差を追加で補助することで、国産SAFの利用の一層促進をめざす目的で、東京都が実施するものだ。コスモ石油マーケティングは東京都の2026年度「国産SAF利用促進事業」への採択に続き、同事業に採択された。

同事業を通じて、羽田空港へ就航する航空会社による国産SAFのさらなる利用拡大が促進されるものと期待される。

航空輸送でのSAF利用を推進、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献

同事業の対象となるSAFは、2021年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「国産廃食用油を原料とするSAF製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され取り組んできたものであり、国内で初めて大規模生産される国産SAF。持続可能な製品の国際的な認証制度「ISCC CORSIA認証」「ISCC EU認証」を取得している。

コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナルの3社により設立されたSAFFAIRE SKY ENERGYが製造し、2025年度よりコスモエネルギーグループを通じて羽田空港に就航するエアラインに供給している。

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」をめざし、日本初となる国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めてきた。また、SAF原料としての再利用を目的として、サービスステーションでの廃食用油の市民回収実証を継続的に展開するなど、社会全体の機運醸成も後押ししている。

同社では、「今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF利用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。