アジア大会2026 女子バレー日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア…

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アジア大会2026 女子バレー日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の女子バレー日本代表（バレーボール女子日本代表）は、9月16日（水）から女子ファーストラウンドに出場します。日本はインドネシア、ネパールと同じプールA。9月16日にネパール、9月18日にインドネシアと対戦し、上位進出の場合は9月20日の準々決勝、9月21日の準決勝を経て、9月22日の決勝を目指します。テレビではTBS系列で女子予選、準決勝、決勝などの放送が予定され、U-NEXTでも日本代表戦のライブ配信予定が発表されています。
会場：岡崎中央総合公園総合体育館／小牧市スポーツ公園総合体育館
※女子バレー日本代表のファーストラウンド2試合および上位決勝トーナメントは、小牧市スポーツ公園総合体育館で予定されています。
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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女子バレー日本代表のテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
9月18日（金）
19:00～
TBS系列
女子ファーストラウンド 日本 vs インドネシア
一部LIVE
9月21日（月）
12:30～
TBS系列
女子準決勝
LIVE
9月22日（火）
12:30～
TBS系列
女子決勝・女子3位決定戦
LIVE
※上記はテレビの放送枠です。放送開始時刻と女子バレー日本代表の試合開始時刻は異なる場合があります。放送時間・内容は変更となる場合があります。
女子バレー日本代表のネット配信予定
では、女子バレー日本代表のライブ配信を予定しています。発表済みの配信予定は以下の通りです。
配信日
配信開始
対戦・ラウンド
配信サービス
9月16日（水）
19:20～
女子ファーストラウンド
日本 vs ネパール
9月18日（金）
19:20～
女子ファーストラウンド
日本 vs インドネシア
9月16日からライブ配信
女子バレー日本代表をU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会をライブ配信。女子バレー日本代表の日本vsネパール、日本vsインドネシアなど、発表済みの配信予定をU-NEXTでチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象試合・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。
女子バレー日本代表の競技日程
日付
競技時間
ラウンド
対戦・内容
会場
9月16日（水）
19:20～21:20
女子ファーストラウンド
日本 vs ネパール
小牧市スポーツ公園総合体育館
9月18日（金）
19:20～21:20
女子ファーストラウンド
インドネシア vs 日本
小牧市スポーツ公園総合体育館
9月20日（日）
10:00～12:00
13:00～15:00
16:00～18:00
19:20～21:20
女子準々決勝
日本進出時
対戦相手・日本戦の開始時刻は組み合わせ決定後
小牧市スポーツ公園総合体育館
9月21日（月）
13:00～15:00
16:00～18:00
19:20～21:20
女子準決勝／女子5-8位決定戦
準々決勝の結果により決定
日本戦の対戦相手・開始時刻は組み合わせ決定後
小牧市スポーツ公園総合体育館
9月22日（火）
10:00～12:00
13:00～15:00
16:00～18:00
19:20～22:10
女子7位決定戦／女子5位決定戦／女子3位決定戦／女子決勝
前日までの結果により決定
日本戦の対戦相手・開始時刻は組み合わせ決定後
小牧市スポーツ公園総合体育館
※女子バレー日本代表はプールAでネパール、インドネシアと対戦します。9月20日以降の対戦カードと日本代表の試合開始時刻は、ファーストラウンドおよび決勝トーナメントの結果によって決まります。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。各セッションで行われる対戦カード・ラウンド等の詳細は確認済みの日程情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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