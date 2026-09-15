プロレスというジャンルを超え、社会現象を巻き起こした「初代タイガーマスク」。あの鮮烈な「四次元殺法」が脳裏に焼き付いている方も多いのではないでしょうか？

今回、その唯一無二の存在である佐山サトル氏ご本人と共に、伝説の激闘を大スクリーンで観戦し、秘められた真実を直接聞ける、まさに夢のようなプレミアムイベントが実現します。この限定された空間で、あなたがプロレス史の証人となる感動をぜひ体験してください。

伝説を刻んだ男、佐山サトルが語る「四次元殺法」の真髄

「プロレス」という言葉を聞いて、あなたの心に最初に浮かぶ顔は誰でしょうか？

数々のスター選手が歴史を築いてきましたが、その中でもひときわ異彩を放ち、日本のスポーツエンタメ界に革命をもたらしたのが、「初代タイガーマスク」こと佐山サトル選手です。

昭和56年（1981年）、新日本プロレスのリングに彗星のごとく現れた初代タイガーマスクは、わずか2年数か月という短い活動期間ながら、日本中に熱狂的なブームを巻き起こしました。

特に心を惹きつけたのは、「四次元殺法」と称されたその革新的なスタイルです。空中殺法とグラウンドテクニックを融合させた、誰も見たことのない動きは、当時のプロレス界の常識を打ち破るものでした。ダイナマイト・キッド、ブラック・タイガー、小林邦昭といった宿命のライバルたちとの激闘は、今もなお語り草となっています。

来る令和8年（2026年）には、初代タイガーマスクのデビュー45周年、そして佐山サトル選手のデビュー50周年という記念すべき年を迎えます。このビッグイヤーを前に、ファン垂涎のプレミアムトーク＆特別上映会が開催されることになりました。これは単なる記念イベントではありません。あの「伝説」を、生の声と共に追体験できる、まさに奇跡のような機会です。

佐山サトル先生と共に名勝負を追体験する奇跡

この特別上映会の最大の魅力は、他でもありません。佐山サトル先生ご本人と共に、当時の激闘を観戦し、その口から語られる真実の声を直接聴けるという、まさに夢のような体験が待っているのです。

想像してみてください。あの名勝負の数々を、リング上で実際に闘っていた張本人である佐山先生の解説付きで観られる。当時の心境、対戦相手との駆け引き、そして試合の裏側で一体何が起きていたのか――ファンが知りたかった秘話が、目の前で明かされるのです。

各回わずか【定員100名様】という限られた空間。これは、佐山先生の息遣いまで感じられるほどの、超プレミアムな距離感だと言えるでしょう。この機会を逃せば、二度と同じ体験はできないかもしれません。

伝説を彩る上映プログラムと豪華ゲスト

今回のイベントでは、初代タイガーマスクの歴史を彩る名勝負の数々が上映されます。

【第一弾】 令和8年9月19日（木）開催

* 昭和56年4月23日：蔵前国技館での衝撃のデビュー戦

* マジソン・スクエア・ガーデンでのWWFジュニアヘビー級選手権

* 宿命のライバル、ダイナマイト・キッドとの激闘

【第二弾】 令和8年9月26日（木）開催

* 昭和56年5月8日：川崎市体育館でのブラック・キャット戦（ぬいぐるみモデルマスク着用）

* ブラック・タイガー戦

* 小林邦昭との死闘

さらに第二弾では、初代タイガーマスク専属マスク職人である中村ユキヒロ氏による秘話も披露されます。マスクに込められた技術や情熱、そして知られざるエピソードは、プロレスファンならずとも興味をそそられることでしょう。

佐山サトル先生ご本人の他、イベントには豪華なゲスト陣が登壇し、当時の記憶や現在の佐山先生について語り合います。

イベント概要とチケット情報：伝説を見逃すな！

（初代タイガーマスク専属マスク職人）（初代タイガーマスクネットワーク株式会社）（ストロングスタイルプロレス代表）

この貴重なイベントの詳細は以下の通りです。

イベント名:

佐山サトルデビュー50周年 / 初代タイガーマスクデビュー45周年記念

初代タイガーマスク トーク＆特別上映会

会場:

神田明神文化交流館地下1階 EDOCCO STUDIO

（東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神境内）

定員:

各回100名様 （限定）

開催日時:

* 第一弾: 令和8年9月19日（木）開場12:30 / 開演13:00

* 第二弾: 令和8年9月26日（木）開場12:30 / 開演13:00

チケット料金と特典：この体験は価格以上か？

チケットは2種類が用意されており、それぞれに魅力的な特典が付いています。

席種 料金（税込） 特典 特別席 13,000円 食事付き、エサカマサミさん作特製シール、サイン色紙付 自由席 10,000円 食事付き、エサカマサミさん作特製シール

「佐山サトル本人と名勝負を振り返り、秘話を聞ける」という唯一無二の体験、そして各回100名限定という希少性を考慮すると、この価格はファンにとって「価値ある投資」だと言えるでしょう。特にサイン色紙付きの特別席は、その価値を何倍にも高めてくれるはずです。

イベント会場では、新商品の枠付きアクリルスタンドやキーホルダーなども販売される予定とのこと。こちらも見逃せませんね。

申込方法と締め切り

このプレミアムなイベントは、メディアからの反響や一般チケットの早期完売が予想されます。参加を希望する方は、ぜひ早めのお申し込みをお勧めします！

申込締切:

* 第一弾（9/19開催分）: 9月16日（水）12:00

* 第二弾（9/26開催分）: 9月23日（水）12:00

初代タイガーマスク・佐山サトルが築き上げた偉大な功績は、日本のプロレス史、そしてスポーツエンタメ史に燦然と輝いています。その伝説の本人から直接語られる秘話は、あなたのプロレス観をさらに深く、豊かなものにしてくれるはずです。あなたもこの奇跡を目撃し、その熱気を肌で感じてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。