リヨンに所属する日本代表FW中村敬斗が記者会見に臨み、今夏に加入したチームへの適応状況や今後の目標などについて語った。現地時間10日、リヨンのクラブ公式サイトが伝えている。

2023年8月以降スタッド・ランスでプレーしてきた中村は、今月2日にリヨンへ完全移籍。リーグ・アン屈指の名門と4年契約を締結した。デビューの瞬間はいまだ訪れていないが、リヨンのクラブ公式Xで公開されている動画では軽快な動きでトレーニングをこなしており、すでにチームメイトと良好な関係性を築いている様子もうかがえる。

リヨンは同12日のリーグ・アン第4節でパリFCと対戦するが、中村は初めて記者会見に登場。チームトレーニングについて尋ねられると「あっという間に一週間が過ぎました。最初は少し緊張していましたが、チームメイトがとても親切にしてくれました。今は気分がいいです」と、適応が順調であることを明かした。また、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026のラウンド32 ブラジル代表戦を最後に公式戦をこなしていない点について問われると「（大会後）ランスに戻ってトレーニングをしていました。調子はいいです」と答えた。

クラブ史上初の日本人選手となった中村。「子どもの頃からこのクラブを知っていて、ジュニーニョ（・ペルナンブカーノ）の時代が本当に大好きでした」と、リヨンのリーグ7連覇をけん引した“フリーキックの魔術師”の名前を出しつつクラブ愛を強調した。チームにおけるプレー目標については「チームプレーヤーではありますが、1対1の状況も好き。それを証明できればと思っています」と、個の能力を存分に発揮する構えを示している。

【動画】中村敬斗がリヨンの記者会見に登場、日本語でコメント