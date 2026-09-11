モンブランは9月16日～22日、期間限定ポップアップストア「Journey」を、伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージにオープンする。

ポップアップストア イメージ

同ポップアップは、映画監督ウェス・アンダーソン氏が手がける「Let’s Write」キャンペーンに着想を得た列車旅風の空間で展開する。

会場ではこのポップアップのために作られた日本限定デザインのペン先にルビーやブルーサファイアをあしらった「マイスターシュテュック 149」万年筆(各10本限定)を先行販売する。

マイスターシュテュック 149 プラチナコーティング ルビー

マイスターシュテュック 149 プラチナコーティング ブルーサファイア

100周年を迎えたレザーカテゴリーから、深みのあるディープブルーの柔らかなグレインレザーを用いた新作「エンベロープ コレクション」のバックパックやトート、ウォレットなどのスモールレザーグッズを先行展開する。限定キーホルダーも用意する。

左から時計回りに「バックパック スモール」「トート」「クロスボディ ハーフムーン スモール」

期間中は、キオスクをイメージしたインスタレーションにて、マイスターシュテュック万年筆でオリジナルポストカードにメッセージをつづり、その場で投函できる手書き体験を提供する。

9月19日には本秀也氏によるレザーマルカージュ(イニシャルペイント)、9月20日には島野真希氏による箔押し名入れやギフトボックスへのカリグラフィーメッセージ施与など、パーソナライズイベントも開催する。

本秀也氏によるレザーマルカージュ