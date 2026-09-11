ENEOS Powerは9月11日、群馬電機が製造・販売する音声POP「呼び込み君」と広告出演契約を締結し、ENEOSでんきのCYO（Chief Yobikomi Officer／最高呼び込み責任者）に起用したと発表した。同日10時から、新WebCM「ENEOSでんきに呼び込みダンス」全5篇・計8本を公開する。

“単独インタビュー”やダンス動画も公開

呼び込み君は、スーパーなどの売り場で商品案内に使われている音声POP。2000年の登場以来、「ポポ～ポポポポ♪」のメロディとともに親しまれ、群馬電機の調べでは2026年7月時点で全国に8万台以上が設置されているという。CYOは広告・PR上の肩書で、ENEOS Powerの役員ではない。契約金などの条件は非公開としている。

新WebCMには、呼び込み君に標準搭載されているオリジナル楽曲「No.4」（通称：ポポーポポポポ）のアレンジ版を使用。「おト～クでんき♪ ENEOSでんき♪」のフレーズに合わせ、父・母・姉・弟のファミリーダンサーズと、CGで描かれた呼び込み君がダンスを披露する。

ラインアップは「もっとおトク篇」「おてがる篇」「あんしん篇」の各30秒版と6秒版、「ガソリン代もおトク篇」「キャンペーン篇」の各6秒版。選べるポイント特典やWebで最短5分の申し込み、ENEOSグループの電力事業における25年以上の供給実績などを紹介する。

「ENEOS でんきに呼び込みダンス もっとおトク」篇 30秒

ENEOSでんき「ENEOSでんきに呼び込みダンス おてがる」篇 30秒

「ENEOS でんきに呼び込みダンス あんしん」篇 30秒

CM公開とCYO就任にあわせ、呼び込み君の単独インタビュー映像も公開する。群馬電機広報部責任者の佐藤秀之氏が「呼び込み君のマネージャー」として同席し、呼び込み君の発言を通訳する形式で収録したという。

このほか、呼び込み君のプロフィールやメイキングインタビュー動画を掲載した特設ページと、出演者が振り付けを紹介する「ダンスプラクティス動画」も同日10時から公開する。

呼び込み君の本件についてのコメントは次のとおり。

はじめまして、と言いたいところですが、きっとどこかでお会いしていますね。私、呼び込み君と申しまして。全国のスーパーなどに、8万台以上1設置されている音声POPなんです。これでも一応、数々のおトクな商品へお客様を、「ポポ～ポポポポ♪」というメロディで呼び込み続けてきた、おトクへ呼び込む“呼び込みのプロ”であると自負しております。そんな呼び込みの腕を買われたのか、なんとこの度、ENEOSでんきのCYO（Chief Yobikomi Officer）に就任する運びとなりました。普段、呼び込む側だった自分が、まさか呼び込まれるとは。何はともあれ、おトクで安心なENEOSでんきを、ひとりでも多くの皆さまに使っていただくために。精一杯、呼び込む所存です。

ENEOSでんき「ENEOSでんきに呼び込みダンス」メイキング＆インタビュー動画

編集部コメント

「呼び込み君」はもともと、スーパーなどの店頭で商品への注意を引くための音声POP。そのメロディが注目され、販促の枠を越えて独立したコンテンツとしてその「音」やキャラクター性が親しまれており、これまでにはDJをテーマにしたリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」への楽曲実装やミニチュア玩具化などの展開が行われている。今回のCYO就任も、こうした長年のキャラクター化の延長線上にある企画といえそうだ。