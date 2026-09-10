AlbaLinkは9月4日、「和室と洋室どちらがいいかに関する意識調査」の結果を発表した。調査は8月31日、全国の20代以上の男女500人(女性344人/男性156人)を対象にインターネットで行われた。

調査によると、現在の自宅は「洋室メイン」が56.4%。そこで、「リビングは和室と洋室どちらがいい?」と質問したところ、実に90.8%が「洋室」と回答。理由を聞くと、「メンテナンスが楽」(48.8%)や「洋風家具を置きたい」(34.4%)という声が非常に多く、フリーコメントには、「床が汚れても、拭けばよい。畳は汚れが染み込むなどで手入れが大変」「ソファーを置いてリラックスしたいから」「椅子でごはんを食べたいから」といった声が寄せられた。

一方、「和室」を選んだ人は9.2%。理由としては、「和の雰囲気が落ち着く」(51.1%)、「床で寝たい」(33.3%)、「こたつを使いたい」(13.3%)といった声があがった。

続いて、「寝室は洋室か和室のどちらがいいか」と尋ねたところ、こちらも圧倒的に「洋室」(73.2%)が多かったものの、リビングの時よりも17ポイントほど低く、4人に1人以上が「和室」(26.4%)を選んだ。

それぞれ理由を聞くと、洋室派のほとんどが「ベッドで寝たいから」で67.7%。一方「和室派」は、「布団で寝たい」(45.0%)や「和の雰囲気が落ち着く」(38.9%)という声が目立った。