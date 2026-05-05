一条工務店は4月27日、「子育てと住まいに関する意識調査2026｣の結果を発表した。調査は3月5日～11日、現在子どもと暮らしている10代～70代以上の男女1,277名(女性858名、男性419名)を対象に、オンラインアンケート方式にて行われた。

現在の住まいに入居する際、子どもがいたと回答した542名に、「子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したことはありますか?」と尋ねたところ、1位「食器洗い乾燥機」(25.8%)、2位「対面キッチン」(25.6%)、3位「床暖房」(24.9%)という結果に。子どもがいなかった人(534名)でも、51.1%が「将来の子育てを想定して間取りなどを選んだ」という。

しかしながら、「子育てをするうえで、現在のお住まいに満足していますか?」と尋ねたところ、約7割が「やや不満がある」(47.0%)または「とても不満がある」(21.8%)と回答。具体的には、「収納スペースが足りない」(63.7%)、「子ども部屋がないまたは足りない」(52.2%)、「気密性・断熱性が低く暑さ寒さが気になる」(49.4%)が上位にあがった。

続いて、子育てをするうえで理想の住まいの形態を尋ねたところ、「一戸建て(持ち家)」が断トツに多い88.7%。「一戸建て(賃貸)」(2.5%)と合わせると、実に91.2%の人が“子育てするなら一戸建て”と考えていることが明らかに。

また、「これから家選びをするなら、子育てをするうえで、お住まいに関して最も重視したい点は何ですか?」と聞くと、1位「夏涼しく冬暖かい室内環境」(16.7%)、2位「子ども部屋の有無」(12.7%)、3位「充実した収納スペース」(10.9%)となった。

調査によると、「家事をしているとき、子どもの様子が気になる」という人は88%。対応策を聞くと、「声をかけながら家事をする」(67.1%)、「作業の手を止めて様子を見に行く」(50.9%)、「子どもが見える場所で家事をするようにしている」(37.1%)という人が多く、お子さんが勉強やお絵描きをする場は、実に85%が「リビングテーブル」(62.2%)や「ダイニングテーブル」(21.0%)、「キッチンカウンター」(1.7%)。「子ども部屋」はわずか5.0%だった。

また、現在中学生、高校生、大学生の子どもと同居している人に、「子ども部屋に関して、成長してから困ったことはありますか?」と尋ねたところ、1位「収納が足りなくなった」(42.0%)、2位「狭すぎた」(21.5%)、3位「勉強するデスクや作業スペースが足りない」(20.5%)と、間取りに関する項目が上位に。

さらに、「住まいの環境が子どもの健康に影響している」と感じている人は83.4%。特に「冬の寒さ」(57.6%)、「夏の暑さ」(49.5%)、「ハウスダスト・花粉」(48.2%)をあげた人が多かった。