「老いを仕上げる」ための5つのヒントとは？鴨下一郎が語る“ロンジェビティ”という生き方

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月5日（土）の放送では、メディカルレビュー社 医学博士、元環境大臣・元厚生労働副大臣の鴨下一郎さんをゲストにお迎えして、鴨下さんの著書『LONGEVITY（ロンジェビティ）「老いを仕上げる」生き方』について伺いました。

◆“老いを仕上げる生き方”とは？

佐原：近年、世界的に注目を集めているLONGEVITY（ロンジェビティ）。この言葉をタイトルにした書籍が、メディカルレビュー社から出版された『LONGEVITY（ロンジェビティ）「老いを仕上げる」生き方』です。そこで今回は、この書籍の内容について、著者の鴨下一郎先生に伺います。鴨下先生、よろしくお願いします。

鴨下：よろしくお願いいたします。

佐原：私もロンジェビティという言葉を耳にする機会が増えましたが、改めて、その意味を教えていただけますか？

鴨下：ヨーロッパではもうよく知られていますが、日本語に直訳すると“長寿”です。しかし、その概念の範囲は健康にとどまらず、高齢者の生き方全般に及んでいます。

佐原：領域は生き方全般なのですね。

鴨下：はい。見た目の若々しさはもちろん、生きるビジョンや生きがい、社会的な役割、他者からのリスペクトといったことを目指すものです。ロンジェビティが実現した社会では、老化への不安がなくなると思います。では、日本人がロンジェビティを実現するためにどうすればよいかというと、「肉体的な健康や若々しさ」「自己肯定」「人付き合い・人間関係」「多少のお金」「リスキリング（学び直し）」、これらをバランスよく追い求めることが大切だと思っています。

佐原：著書『LONGEVITY（ロンジェビティ）「老いを仕上げる」生き方』は、どのような内容になっていますか？

鴨下：先ほどの5つの項目のなかで「若々しさ」は医学がサポートします。また、「リスキリング」について私がお伝えしたいのは、学ぶことに手遅れはないということです。必要と興味があれば、最新のAIの使い方や若い頃にやりたかったことの学び直しをする時間は十分に与えられていると思います。

佐原：今回は鴨下一郎先生の著書『LONGEVITY（ロンジェビティ）「老いを仕上げる」生き方』を紹介しました。鴨下先生、ありがとうございました。

鴨下：ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness