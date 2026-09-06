







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの周東佑京外野手は5日、本拠地・みずほPayPayドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「2番・中堅」でスタメン出場。6回の守備でフェンス際への大飛球を好捕し、チームのピンチを救った。



ソフトバンクが1-0とリードして迎えた6回。先発の大津亮介がネビンに左前安打を許し、2死一塁となった。



ここで打席には林安可。大きな打球が中堅後方へ伸びると、周東が背走しながらフェンス際まで追いかけ、最後はしっかりとグラブに収めた。抜ければ長打となり、一塁走者の生還もあり得た場面。大きなアウトを奪い、本拠地からは大歓声が沸き起こった。



周東は打撃でも初回に中前打で出塁。続く近藤健介の右前打で一、三塁と好機を広げると、栗原陵矢の中犠飛で先制のホームを踏んだ。この日は3打数1安打1得点を記録した。



先発の大津は7回104球を投げて無失点。ソフトバンクは6回に栗原の適時二塁打で追加点を奪い、2-0で完封勝利を収めた。大津はリーグトップタイの11勝目を挙げ、杉山一樹が28セーブ目を記録した。



































【動画】エグい守備！周東佑京のスーパーキャッチがこちら

DAZNベースボールのXより













本拠地、大歓声



澄ました顔で戻ってきた

周東佑京 フェンス際の好プレー



⚾️ソフトバンク×西武

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】