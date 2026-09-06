モーニング娘。26が9月5日、埼玉県・和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールで『モーニング娘。'26 コンサートツアー秋「超 Heartful 11」』の初日を迎えた。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】モーニング娘。'26、ライブの様子（全8枚）

2012年に加入し、2023年からはサブリーダーを務め、長年にわたりグループを支えてきた小田さくらにとって、ラストとなる今回のツアー。またモーニング娘。'26には今年3月に杉原明紗、6月に安田美結・鈴木もあ・石川華望が18期メンバーとして加入。今回は杉原以外の18期メンバーにとっては初めての単独ツアーとなり、この11人体制で迎える最初で最後のコンサートツアーの幕開けを見届けようと、会場には多くのファンが集まった。

会場は開演前からカラフルなペンライトに染まり、期待が高まる中、舞台の幕が上がると大歓声を浴びながらステージに登場したモーニング娘。'26。楽曲のイントロが流れる度に会場はどんどんヒートアップしていく。

石川華望・安田美結・井上春華・山﨑愛生・野中美希・岡村ほまれ・小田さくら・櫻井梨央・弓桁朱琴・杉原明紗・鈴木もあ

最初のMCでは、小田が自身にとってラストツアーだと触れる。今回は衣装やセットにも彼女の意見も反映されているそうで、ツアータイトルについても「情熱的とか心が解放されるという意味を込めているので、今日は私たちもみなさんも心をむき出しにする時間にしたいと思っています」と想いを語る。さらに「18期ちゃんたちにとっては初めての（単独での）コンサートですね。カッコよくできるかな？」と尋ねると、新メンバーたちが元気よく「はい！」と返事をし、微笑ましく見守っていたファンからも拍手が起こった。

さらに、9月30日にリリースされるニューシングル「Lonely...But not Alone」や「YesかNoか私か」をはじめ、楽曲ごとにさまざまな表情を見せていく彼女たち。息つく暇もないセットリストに、会場は”Heartful”という言葉には収まりきらないほど熱い盛り上がりを見せる。

終盤のMCではメンバーたちが公演の感想を語り、杉原は「緊張したけど、曲中にメンバーとたくさんアイコンタクトを取ることができて安心できました」と話し、井上春華は新体制になり、歌割やダンスに多くの変化があったと振り返りながら「0から作っている感じがして大変ではあったんですけど、モーニング娘。は変化していくグループなので、順応していけるように頑張りたいです」と力強くコメント。櫻井梨央は「このツアーを通して成長して、そして新体制を楽しんでいきたいと思います！」と笑顔で語った。

小田は「ついに始まってしまいました。終わりの始まりを迎えましたね」と、改めて今の思いを語る。そして「このツアーの千秋楽、私がモーニング娘。を卒業する日と会場が決まりました」と、12月11日に横浜アリーナ公演が決まったことをサプライズで発表すると、ファンからは喜びの声が上がる。ツアータイトルにある「11」は、モーニング娘。の11期メンバーに選ばれた小田が加入した当時のメンバーが11人、そして現体制も11人、また現リーダーの野中美希が11代目と、縁のある数字にちなんで入れたもの。さらに卒業公演も11日に開催されるという偶然に驚きながら、「最後まで”超Heartfulな11”をお届けしますので、よろしくお願いします！」と話すと、会場からは大きな拍手が送られた。

昼公演の終演後にはツアー初参加となる18期メンバー3名が公演を終えた感想を語り、鈴木は「不安が表情に出てしまったので、このツアーを通して表情も含め、完璧なパフォーマンスをしたいです」と振り返り、石川は「モーニング娘。になった自覚を持ってパフォーマンスをしました」と話す。安田は「笑顔や元気さ、かわいらしさを観てもらいたいです。千秋楽に向けて積み重ねながら、初日とは違った姿を見せられるように頑張ります」と語った。

そして小田は卒業公演の日程を発表し終えて、「その日までしかモーニング娘。ではないんだな」と、いよいよ卒業の日が近づいているのを感じていることを率直に語り、モーニング娘。としてのコンサートが残り少なくなっていることに、「最後の一公演まで『前回よりうまくなってるな』と思わせ続けたいですし、後輩たちと一緒に『まだ成長するんだ』と思われたまま卒業できるように頑張ります！」と意気込みを語った。

今回のコンサートで披露した、9月30日発売のニューシングル「Lonely...But not Alone／YesかNoか私か」は現在先行配信中。また、今回のツアーは11月30日の小田の地元神奈川の座間公演まで続き、12月11日には小田の卒業公演として横浜アリーナでのコンサートが開催される。モーニング娘。は9月14日からは誕生30年目を迎え、これからさらにパワーアップした姿を見せてくれるだろう。

＜リリース情報＞

モーニング娘。26

シングル「Lonely...But not Alone/YesかNoか私か」

9月30日（水）発売

商品ページ：https://helloproject.com/morningmusume/release/7675/

各種ダウンロード／ストリーミングはこちら：https://nex-tone.link/A00226668

＜コンサート情報＞

モーニング娘。'26 コンサートツアー秋「超 Heartful 11」

https://helloproject.com/morningmusume/event/834702844b0eeabba750140bdc23f933aca995235808971579a50fd5f1dc9248/

9月5日（土）9月6日（日）和光市民文化センター サンアゼリア 大ホール （埼玉）

9月12日（土）レクザムホール（香川県県民ホール）・大ホール （香川）

9月21日（月）NHK大阪ホール （大阪）

9月23日（水）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール （愛知）

9月26日（土）水戸市民会館 グロービスホール （茨城）

10月4日（日）富士市文化会館ロゼシアター 大ホール （静岡）

10月10日（土）ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール （広島）

10月12日（月）NHK大阪ホール （大阪）

10月18日（日）福岡市民ホール 大ホール （福岡）

10月25日（日）札幌文化芸術劇場 hitaru （北海道）

10月31日（土）仙台サンプラザホール （宮城）

11月1日（日）盛岡市民文化ホール 大ホール （岩手）

11月14日（土）NHK大阪ホール （大阪）

11月23日（月）パシフィコ横浜 国立大ホール （神奈川）

11月30日（月）ハーモニーホール座間 大ホール （神奈川）

【チケット一般発売】

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11012273

ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=499908

イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/0145460001?P6=001&P1=0402&P59=1

オフィシャルサイト https://www.helloproject.com/morningmusume/