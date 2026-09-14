【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）
多忙ながらも大きな充実感を得られる月。引き継ぎや同僚のフォローでバタバタしそうですが、今のあなたなら高い処理能力でスムーズにこなせるはず。その勢いに乗って、業務の効率化や新システムの導入を進めるのも吉です。
金運も上々なので、日頃の固定費や収支のバランスを見直し、来年に向けたマネープランを立てるのにも適しています。
脳がフル回転して緊張状態が続きやすいため、休憩中はスマホを置いて散歩するなど、デジタルデトックスで頭を休ませましょう。
恋愛運は絶好調。シングルの方は引き寄せ力が強く、真剣交際に発展するご縁に恵まれそう。年上の方や落ち着いた雰囲気の方と、深いテーマで心を通わせられる予感。
パートナーがいる方も、未来について前向きに語り合える充実期。デートは書店や博物館などの屋内スポットが吉です。
■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）
東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/