【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）多忙ながらも大きな充実感を得られる月。引き継ぎや同僚のフォローでバタバタしそうですが、今のあなたなら高い処理能力でスムーズにこなせるはず。その勢いに乗って、業務の効率化や新システムの導入を進めるのも吉です。金運も上々なので、日頃の固定費や収支のバランスを見直し、来年に向けたマネープランを立てるのにも適しています。脳がフル回転して緊張状態が続きやすいため、休憩中はスマホを置いて散歩するなど、デジタルデトックスで頭を休ませましょう。恋愛運は絶好調。シングルの方は引き寄せ力が強く、真剣交際に発展するご縁に恵まれそう。年上の方や落ち着いた雰囲気の方と、深いテーマで心を通わせられる予感。パートナーがいる方も、未来について前向きに語り合える充実期。デートは書店や博物館などの屋内スポットが吉です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/