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2026.09.05 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 1 1 2 0
オリックス 1 1 2 0

  • OUT

    ロ1-1オ

    6番 寺地 隆成 センターツーベースヒット ロッテ得点！ ロ 1-1 オ ランナー：2塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 西川 史礁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 センターフライ 3アウト

  • OUT

    ロ0-1オ

    4番 来田 涼斗 ショートヒット オリックス得点！ ロ 0-1 オ ランナー：1塁

  • OUT

    3番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 大城 滉二 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト

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