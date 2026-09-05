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2026.09.05 14:00 京セラドーム大阪
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OUT
ロ1-1オ
6番 寺地 隆成 センターツーベースヒット ロッテ得点！ ロ 1-1 オ ランナー：2塁
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OUT
5番 佐藤 都志也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
ロ0-1オ
4番 来田 涼斗 ショートヒット オリックス得点！ ロ 0-1 オ ランナー：1塁
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OUT
3番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 大城 滉二 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｎ・ソト 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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