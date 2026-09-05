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【Ｄ 3-2 阪】
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試合終了
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OUT
7番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 5番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ
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OUT
9番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 松尾 汐恩 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 林 琢真 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 石井 大智 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
4番 佐藤 輝明 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 林 琢真 に代わって 9番 宮下 朝陽
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OUT
守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 7番 林 琢真
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 5番 浜地 真澄
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｃ・ディベイニー に代わって 9番 石井 大智
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OUT
1番 近本 光司 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 Ｃ・ディベイニー レフトフライ 2アウト
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OUT
代打：村上 頌樹 に代わって 9番 Ｃ・ディベイニー
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OUT
8番 元山 飛優 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 佐野 恵太 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
代打：伊勢 大夢 に代わって 9番 佐野 恵太
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OUT
8番 松尾 汐恩 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
6番 髙寺 望夢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ3-2阪
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 阪神得点！ Ｄ 3-2 阪 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 近本 光司 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
9番 村上 頌樹 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
Ｄ3-1阪
3番 森下 翔太 センターホームラン 阪神得点！ Ｄ 3-1 阪
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OUT
9番 尾形 崇斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 松尾 汐恩 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 林 琢真 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 村上 頌樹 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 元山 飛優 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドフライ 1アウト
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OUT
Ｄ3-0阪
3番 筒香 嘉智 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-0 阪
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートフライ 2アウト
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OUT
9番 尾形 崇斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 松尾 汐恩 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
尾形 崇斗 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートライナー 2アウト
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OUT
Ｄ2-0阪
5番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 阪 ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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