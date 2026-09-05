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【巨 10-5 広】
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試合終了
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OUT
9番 大盛 穂 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 野間 峻祥 見逃し三振 1アウト
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OUT
代打：工藤 泰己 に代わって 7番 野間 峻祥
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 4番 Ｒ・マルティネス
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OUT
9番 甲斐 拓也 セカンドフライ 3アウト
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OUT
巨10-5広
8番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 10-5 広 ランナー：2、3塁
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OUT
巨9-5広
7番 鈴木 大和 レフトヒット 巨人得点！ 巨 9-5 広 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 松本 剛 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 岡本 駿 に代わって 7番 工藤 泰己
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OUT
巨8-5広
4番 坂本 勇人 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 8-5 広 ランナー：2塁
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OUT
代打：則本 昂大 に代わって 4番 坂本 勇人
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OUT
3番 増田 陸 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
巨6-5広
9番 甲斐 拓也 レフトホームラン 巨人得点！ 巨 6-5 広
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OUT
6番 佐々木 泰 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 石原 貴規 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 4番 則本 昂大
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OUT
8番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森浦 大輔 に代わって 7番 岡本 駿
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 二俣 翔一 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 中村 奨成 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
9番 大盛 穂 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 中山 礼都 に代わって 4番 田中 瑛斗
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OUT
守備交代：キャッチャー 大城 卓三 に代わって 9番 甲斐 拓也
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OUT
5番 石塚 裕惺 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 増田 陸 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
巨5-5広
2番 泉口 友汰 レフトヒット 巨人得点！ 巨 5-5 広 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
9番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：泉 圭輔 に代わって 9番 丸 佳浩
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OUT
8番 佐々木 俊輔 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 9番 大盛 穂
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OUT
守備交代：セカンド 代走 辰見 鴻之介 に代わって 8番 勝田 成
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 6番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 佐藤 啓介 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 2番 二俣 翔一
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 1番 中村 奨成
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 7番 森浦 大輔
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OUT
守備交代：キャッチャー 持丸 泰輝 に代わって 5番 石原 貴規
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 泉 圭輔
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OUT
巨4-5広
6番 佐々木 泰 左中間ホームラン 広島得点！ 巨 4-5 広
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OUT
代走：1塁ランナー 菊池 涼介 に代わって 5番 辰見 鴻之介
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OUT
5番 菊池 涼介 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
7番 鈴木 大和 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 松本 剛 ライトフライ 2アウト
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OUT
巨4-3広
5番 石塚 裕惺 ライトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 4-3 広 ランナー：2塁
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OUT
4番 大城 卓三 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 増田 陸 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 名原 典彦 に代わって 9番 髙 太一
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 中村 奨成 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：Ｆ・ターノック に代わって 9番 名原 典彦
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 湯浅 大 に代わって 9番 森田 駿哉
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OUT
2番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 湯浅 大 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代打：堀田 賢慎 に代わって 9番 湯浅 大
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OUT
8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 船迫 大雅 に代わって 9番 堀田 賢慎
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OUT
7番 鈴木 大和 セカンドライナー 3アウト
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OUT
6番 松本 剛 ライトファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 西川 篤夢 に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン レフトヒット 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代木 大和 に代わって 9番 船迫 大雅
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OUT
2番 佐藤 啓介 見逃し三振 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 9番 西川 篤夢
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OUT
1番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
サード 石塚 裕惺が後逸 ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ サードエラー ランナー：1塁
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OUT
代打：大瀬良 大地 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 3アウト
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OUT
巨3-3広
3番 増田 陸 レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-3 広
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OUT
2番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 玉村 昇悟 に代わって 9番 大瀬良 大地
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OUT
8番 勝田 成 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 萩尾 匡也 に代わって 9番 代木 大和
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OUT
9番 萩尾 匡也 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：田中 将大 に代わって 9番 萩尾 匡也
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OUT
8番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 鈴木 大和 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 サードゴロ 1アウト
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OUT
巨2-3広
4番 大城 卓三 センターホームラン 巨人得点！ 巨 2-3 広
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
巨1-3広
4番 坂倉 将吾 ライト犠牲フライ 広島得点！ 巨 1-3 広 2アウト
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OUT
巨1-2広
センター 鈴木 大和が後逸 広島得点！ 巨 1-2 広 ランナー：3塁
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OUT
巨1-1広
3番 Ｓ・ファビアン センターヒット ランナー：3塁
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OUT
2番 佐藤 啓介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 玉村 昇悟 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 田中 将大 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 佐々木 俊輔 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 鈴木 大和 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 松本 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
巨0-1広
2番 佐藤 啓介 ライトホームラン 広島得点！ 巨 0-1 広
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OUT
1番 中村 奨成 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 増田 陸 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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