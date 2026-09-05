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【日 5-2 楽】
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試合終了
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OUT
2番 小郷 裕哉 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 堀内 謙伍 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
2番 山縣 秀 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 大塚 瑠晏 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 進藤 勇也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 細川 凌平 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 代打 村林 一輝 に代わって 8番 平良 竜哉
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OUT
守備交代：セカンド 平良 竜哉 に代わって 7番 村林 一輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 柴田 大地 に代わって 10番 西垣 雅矢
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OUT
8番 平良 竜哉 ファーストフライ 3アウト
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OUT
7番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：黒川 史陽 に代わって 7番 村林 一輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
6番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
日5-2楽
5番 YG安田 センターヒット 楽天得点！ 日 5-2 楽 ランナー：1塁
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OUT
孫 易磊 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 大海 に代わって 10番 孫 易磊
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OUT
7番 奈良間 大己 空振り三振 3アウト
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OUT
柴田 大地 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
6番 清宮 幸太郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 五十幡 亮汰 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 加治屋 蓮 に代わって 10番 柴田 大地
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OUT
守備交代：セカンド 代打 渡邊 佳明 に代わって 8番 平良 竜哉
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 平良 竜哉 に代わって 9番 堀内 謙伍
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OUT
2番 小郷 裕哉 空振り三振 3アウト
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OUT
日5-1楽
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 楽天得点！ 日 5-1 楽 2アウト ランナー：3塁
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OUT
9番 渡邊 佳明 ライトフライ 1アウト
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OUT
代打：陽 柏翔 に代わって 9番 渡邊 佳明
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OUT
8番 平良 竜哉 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
代打：太田 光 に代わって 8番 平良 竜哉
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OUT
7番 黒川 史陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 4番 野村 佑希
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OUT
守備交代：サード 野村 佑希 に代わって 7番 奈良間 大己
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OUT
守備交代：セカンド 奈良間 大己 に代わって 2番 山縣 秀
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OUT
守備交代：ショート 代走 山縣 秀 に代わって 1番 大塚 瑠晏
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OUT
3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 水野 達稀 に代わって 2番 山縣 秀
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OUT
2番 水野 達稀 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 郡司 裕也 サードゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
9番 進藤 勇也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 細川 凌平 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 奈良間 大己 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 早川 隆久 に代わって 10番 加治屋 蓮
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OUT
6番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 YG安田 ライトヒット 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 宗山 塁 セカンドフライ 1アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 代走 五十幡 亮汰 に代わって 8番 細川 凌平
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OUT
守備交代：センター 細川 凌平 に代わって 5番 五十幡 亮汰
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OUT
6番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 今川 優馬 に代わって 5番 五十幡 亮汰
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OUT
5番 今川 優馬 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 野村 佑希 ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
9番 陽 柏翔 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 太田 光 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 水野 達稀 センターフライ 3アウト
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OUT
日5-0楽
1番 郡司 裕也 左中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 5-0 楽
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OUT
9番 進藤 勇也 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 細川 凌平 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 黒川 史陽 セカンドライナー 3アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 YG安田 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
ピッチャー 伊藤 大海が送球キャッチミス ランナー：1塁
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OUT
3番 宗山 塁 ファーストゴロ ランナー：1塁
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OUT
7番 奈良間 大己 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 今川 優馬 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 陽 柏翔 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
8番 太田 光 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 野村 佑希 ショートゴロ 3アウト
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OUT
日4-0楽
3番 Ｆ・レイエス 右中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 4-0 楽
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OUT
2番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 郡司 裕也 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 進藤 勇也 サードゴロ 1アウト
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OUT
日1-0楽
1塁ランナー細川 凌平 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
日1-0楽
3塁ランナー奈良間 大己 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
8番 細川 凌平 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 奈良間 大己 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 YG安田 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 今川 優馬 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 小郷 裕哉 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 郡司 裕也 ショートゴロ 1アウト
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