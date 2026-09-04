BOØWY伝説に「新たな1曲」が追加される──「PROLOGUE」オリジナル音源が初CD化、初武道館公演40周年盤に収録

10月28日（水）にリリースされるBOØWYのライブアルバム『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITIONに、「PROLOGUE」のオリジナル音源がボーナストラックとして収録されることが発表された。同音源がCD化されるのは今回が初となる。

本作は、氷室京介による「ライブハウス武道館へようこそ！」のMCでも知られる、1986年7月2日のBOØWY初の日本武道館公演から40周年を記念した作品。ライブアルバム『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』を最新リマスター音源で蘇らせる。

「PROLOGUE」は布袋寅泰が作曲したインストゥルメンタルで、「JUST A HERO TOUR 1986」の開演時にSEとして使用されていた楽曲。これまでライブ盤の冒頭にも収録されていたが、そちらはオーディエンスの歓声を含んだライブ音源だった。今回ボーナストラックとして収められる「PROLOGUE [Original version]」は、実際に会場で流されていたオリジナル音源となる。氷室のボーカルや歌詞を持たず、ライブが始まる直前の高揚感と緊張感を演出した一曲だ。

オリジナル音源自体は、武道館公演当日の1986年7月2日に発売された映像作品『BOØWY VIDEO』の冒頭でBGMとして使用されていたものの、音源単体でCDに収録されるのは今回が初めて。またBOØWYのアルバムに新たな音源が加わるのは、1991年12月24日発売のBOXセット『BOØWY COMPLETE LIMITED EDITION』以来となる。

今回の「PROLOGUE [Original version]」はストリーミングおよびデジタル配信の予定はなく、12月24日発売の3枚組LPにも収録されない。10月28日発売の2枚組SHM-CD、およびCOMPLETE BOXに同梱されるCDで聴くことができる。マスタリングは、これまで数々のBOØWY作品に携わってきた坂元達也が担当している。

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITIONは、10月28日にSHM-CD2枚組で発売。さらに12月24日には、180g重量盤アナログ3枚組と、アナログ、SHM-CD、カセットを収めたCOMPLETE BOXもリリースされる。COMPLETE BOXには復刻写真集や新規ライナーノーツ、ツアーパンフレット縮刷復刻版、復刻缶バッジなどが同梱される。

BOØWY

『"GIGS" JUST A HERO TOUR 1986』40TH ANNIVERSARY EDITION

【2CD】

発売日：2026年10月28日（水）

仕様：SHM-CD 2枚組

価格：4950円（税込）

【3 DISC LP】

発売日：2026年12月24日（木）

仕様：180g重量盤アナログ3枚組／特製BOX仕様

価格：16,500円（税込）

【COMPLETE BOX】

発売日：2026年12月24日（木）

仕様：180g重量盤アナログ3枚組＋SHM-CD2枚組＋カセット2本ほか

価格：39,600円（税込）

最新情報はこちら：https://bio.to/boowy_gigs_2026

「PROLOGUE」は布袋寅泰が作曲したインストゥルメンタルで、「JUST A HERO TOUR 1986」の開演時にSEとして使用されていた楽曲。これまでライブ盤の冒頭にも収録されていたが、そちらはオーディエンスの歓声を含んだライブ音源だった（上掲の音源参照）。今回ボーナストラックとして収められる「PROLOGUE [Original version]」は、実際に会場で流されていたオリジナル音源となる。氷室のボーカルや歌詞を持たず、ライブが始まる直前の高揚感と緊張感を演出した一曲だ。

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