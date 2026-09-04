リトル・フィート来日決定　フェアウェル・ツアーで2027年1月に大阪・東京公演

リトル・フィート（Little Feat）が、フェアウェル・ツアー「The Last Farewell Tour」の一環として来日。2027年1月4日（月）に大阪・フェスティバルホール、1月6日（水）に東京・立川ステージガーデンで公演を行うことが決定した。
1969年の結成以来、ロック、ニューオーリンズ・サウンド、ジャズ、ブルースなどを融合した独自のグルーヴで支持を集めてきたリトル・フィート。「Dixie Chicken」「Willin'」「Fat Man in the Bathtub」といった代表曲を生み出し、ライブ・アルバムの名盤として知られる『Waiting for Columbus』をはじめ、卓越した演奏力でアメリカン・ロック史に足跡を残してきた。
半世紀以上にわたってライブ活動を続けてきた彼らだが、今回の「The Last Farewell Tour」をもってツアー生活に区切りをつける。来日公演にはビル・ペイン（Key, Vo）、ケニー・グラッドニー（Ba）、フレッド・タケット（Gt, Vo, Mandolin, Tp）、スコット・シャラード（Gt, Vo）、トニー・レオン（Dr）が出演。最新アルバム『Strike Up the Band』を携え、長年磨き上げてきた演奏を披露する。
また、各公演20席限定でミート＆グリート付きVIPチケットも販売される。Club BBL会員最速先行は9月4日（金）15時より、オフィシャル最速先行は9月5日（土）12時より受付開始。一般発売は11月14日（土）12時から。
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Billboard Live presents
Little Feat ”The Last Farewell Tour”
【大阪】
2027年1月4日（月）
会場：フェスティバルホール
開場17:00／開演18:00
【東京】
2027年1月6日（水）
会場：立川ステージガーデン
開場18:00／開演19:00
出演：
ビル・ペイン（Key, Vo）
ケニー・グラッドニー（Ba）
フレッド・タケット（Gt, Vo, Mandolin, Tp）
スコット・シャラード（Gt, Vo）
トニー・レオン（Dr）
料金：
ミート＆グリート付きVIP 50,000円
※各公演20席限定／前方SS指定席／オリジナルグッズ付き
前方SS指定席 18,900円
S指定席 16,800円
A指定席 15,800円
3階席 U25チケット 8,900円