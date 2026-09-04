リトル・フィート来日決定　フェアウェル・ツアーで2027年1月に大阪・東京公演

リトル・フィート（Little Feat）が、フェアウェル・ツアー「The Last Farewell Tour」の一環として来日。2027年1月4日（月）に大阪・フェスティバルホール、1月6日（水）に東京・立川ステージガーデンで公演を行うことが決定した。

1969年の結成以来、ロック、ニューオーリンズ・サウンド、ジャズ、ブルースなどを融合した独自のグルーヴで支持を集めてきたリトル・フィート。「Dixie Chicken」「Willin'」「Fat Man in the Bathtub」といった代表曲を生み出し、ライブ・アルバムの名盤として知られる『Waiting for Columbus』をはじめ、卓越した演奏力でアメリカン・ロック史に足跡を残してきた。

半世紀以上にわたってライブ活動を続けてきた彼らだが、今回の「The Last Farewell Tour」をもってツアー生活に区切りをつける。来日公演にはビル・ペイン（Key, Vo）、ケニー・グラッドニー（Ba）、フレッド・タケット（Gt, Vo, Mandolin, Tp）、スコット・シャラード（Gt, Vo）、トニー・レオン（Dr）が出演。最新アルバム『Strike Up the Band』を携え、長年磨き上げてきた演奏を披露する。

また、各公演20席限定でミート＆グリート付きVIPチケットも販売される。Club BBL会員最速先行は9月4日（金）15時より、オフィシャル最速先行は9月5日（土）12時より受付開始。一般発売は11月14日（土）12時から。

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Billboard Live presents

Little Feat ”The Last Farewell Tour”

【大阪】

2027年1月4日（月）

会場：フェスティバルホール

開場17:00／開演18:00

【東京】

2027年1月6日（水）

会場：立川ステージガーデン

開場18:00／開演19:00

出演：

ビル・ペイン（Key, Vo）

ケニー・グラッドニー（Ba）

フレッド・タケット（Gt, Vo, Mandolin, Tp）

スコット・シャラード（Gt, Vo）

トニー・レオン（Dr）

料金：

ミート＆グリート付きVIP 50,000円

※各公演20席限定／前方SS指定席／オリジナルグッズ付き

前方SS指定席 18,900円

S指定席 16,800円

A指定席 15,800円

3階席 U25チケット 8,900円

特設ページ：https://www.billboard-japan.com/littlefeat2027/