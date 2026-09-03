竹書房は、『令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 年の差・身分差』を2026年9月4日(金)に発売。年の差や身分差の恋愛に身を焦がす令嬢たちの物語が5作品収録された、ALL描きおろしのハッピーエンドアンソロジーコミック第5弾となっている。
【収録作品】
『お嬢様、どこまでもお供いたします』
原作：辺野夏子、漫画：TOもえ
『運命の人のために婚約破棄したのに、そんな言い方は良くないと引かれて捨てられた不憫な王子様。なんだか可哀想なので、ここは私が慰めてあげようと思います。』
原作：待鳥園子、ネーム構成：桐原のん、漫画：乃里やな
『我が家に仕える憧れの騎士さまは令嬢の私を顧みない』
原作：三崎ちさ、漫画：まどろみ太郎
『「大好きです、結婚してください!!」と、転生少女は推しに叫ぶ。』
原作：池中織奈、漫画：葉月
『舞踏会で札束ビンタされたら「お詫びに…」と公爵閣下に求婚されました。こんなはずじゃなさすぎる』
原作：柊一葉、漫画：柘植ミズキ
カバーイラスト：釜田
■『令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 年の差・身分差』
発売日：2026年9月4日(金)
判型：B6判
ページ数：176ページ
定価：1,100円(税込)
『お嬢様、どこまでもお供いたします』
原作：辺野夏子、漫画：TOもえ
『運命の人のために婚約破棄したのに、そんな言い方は良くないと引かれて捨てられた不憫な王子様。なんだか可哀想なので、ここは私が慰めてあげようと思います。』
原作：待鳥園子、ネーム構成：桐原のん、漫画：乃里やな
『我が家に仕える憧れの騎士さまは令嬢の私を顧みない』
原作：三崎ちさ、漫画：まどろみ太郎
『「大好きです、結婚してください!!」と、転生少女は推しに叫ぶ。』
原作：池中織奈、漫画：葉月
『舞踏会で札束ビンタされたら「お詫びに…」と公爵閣下に求婚されました。こんなはずじゃなさすぎる』
原作：柊一葉、漫画：柘植ミズキ