竹書房は、『令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 年の差・身分差』を2026年9月4日(金)に発売。年の差や身分差の恋愛に身を焦がす令嬢たちの物語が5作品収録された、ALL描きおろしのハッピーエンドアンソロジーコミック第5弾となっている。

【収録作品】

『お嬢様、どこまでもお供いたします』

原作：辺野夏子、漫画：TOもえ

『運命の人のために婚約破棄したのに、そんな言い方は良くないと引かれて捨てられた不憫な王子様。なんだか可哀想なので、ここは私が慰めてあげようと思います。』

原作：待鳥園子、ネーム構成：桐原のん、漫画：乃里やな

『我が家に仕える憧れの騎士さまは令嬢の私を顧みない』

原作：三崎ちさ、漫画：まどろみ太郎

『「大好きです、結婚してください!!」と、転生少女は推しに叫ぶ。』

原作：池中織奈、漫画：葉月

『舞踏会で札束ビンタされたら「お詫びに…」と公爵閣下に求婚されました。こんなはずじゃなさすぎる』

原作：柊一葉、漫画：柘植ミズキ

カバーイラスト：釜田

■『令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 年の差・身分差』

発売日：2026年9月4日(金)

判型：B6判

ページ数：176ページ

定価：1,100円(税込)

『お嬢様、どこまでもお供いたします』

原作：辺野夏子、漫画：TOもえ



『運命の人のために婚約破棄したのに、そんな言い方は良くないと引かれて捨てられた不憫な王子様。なんだか可哀想なので、ここは私が慰めてあげようと思います。』

原作：待鳥園子、ネーム構成：桐原のん、漫画：乃里やな



『我が家に仕える憧れの騎士さまは令嬢の私を顧みない』

原作：三崎ちさ、漫画：まどろみ太郎



『「大好きです、結婚してください!!」と、転生少女は推しに叫ぶ。』

原作：池中織奈、漫画：葉月



『舞踏会で札束ビンタされたら「お詫びに…」と公爵閣下に求婚されました。こんなはずじゃなさすぎる』

原作：柊一葉、漫画：柘植ミズキ