白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、実写ドラマ化が決定した『ぼくの地球を守って』が、82チャプター無料で配信中となっている(※FREEコイン消費チャプターを含む)。

『ぼくの地球を守って』は「花とゆめ」にて連載された、日渡早紀によるメガヒットSF少女マンガ。主演・広瀬アリス、監督・三木孝浩で2027年秋頃に、実写ドラマがPrime Videoにて配信開始予定となっているので、この機会に、前世の記憶を巡る不朽の名作を楽しんでみたい。

82チャプター無料配信中！『ぼくの地球を守って』日渡早紀

亜梨子(ありす)は植物と交信する能力を持つ高校生。ある日、隣家のイタズラ小学生・輪(りん)を誤ってベランダから転落させてしまう。奇跡的に回復した輪は、もう一人の自分に覚醒してた…。一方、亜梨子は前世の夢を共有する同級生に出会い…!?

ぼく地球シリーズ『ボクを包む月の光－ぼく地球(タマ)次世代編－』『ぼくは地球と歌う 「ぼく地球」次世代編II』もマンガParkにて配信中

『ボクを包む月の光ーぼく地球(タマ)次世代編ー』日渡早紀

蓮は両親の不思議な能力に囲まれて育った7歳。でも学校でそのことを話しても嘘つき呼ばわりされるばかりで…!? 輪と亜梨子の息子・蓮の冒険を描く『ぼく地球(タマ)』次世代ストーリー、第1弾!!

『ぼくは地球と歌う 「ぼく地球」次世代編II』日渡早紀

物語は「地球」へと還る──「ボクを包む月の光」から4年後…。成長した蓮は地球の歌が聴こえるという不思議な能力に目覚めていた。そんな折、輪と蓮の夢に謎の少女が現れ、輪にとって因縁深い「東京タワー」を要求してくるが…？「ぼく地球」シリーズ第3章！

(C)日渡早紀／白泉社