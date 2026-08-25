バーボンコミックは、長らく入手困難だった幻の名作将棋漫画『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』の第11巻を、2026年8月25日、主要電子書店にて電子書籍として発売した。

『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』は、神奈川県の西風ヶ丘(にしかぜがおか)高校将棋部を舞台に、全国大会を目指す部員たちの奮闘と成長を描く青春群像劇。将棋専門誌「週刊将棋」で連載されたリアルな対局描写、友情・恋・葛藤を丁寧に織り込んだストーリーで、将棋ファンのみならず一般読者にも高い評価を受けてきた名作で、これまで1〜11巻が配信中となっている(全15巻)。

『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語 11』

第11巻では、湯河原合宿で飛鳥田と宿敵・一柳が熱戦を繰り広げるエピソードや、飛鳥田が、女子高校生最強棋士・番 沙姫と共に修行するエピソード、そして、土佐丸ノ内高校顧問・四谷の転勤をきっかけに、桃井の心が揺れるエピソードなどが描かれている。

■「将棋情報局」にて作者・柳葉あきらのインタビュー掲載

電子版『笑え、ゼッフィーロ』発売を記念して、マイナビ出版のWebサイト「将棋情報局」にて作者・柳葉あきらへのインタビューが掲載されているので、こちらもチェックしておきたい。

■『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語 11』

著者：柳葉あきら

レーベル：バーボンコミック

発売日：2026年8月25日

価格：799円(税抜)

配信形式：電子書籍(eEPUB3)



以降、毎月1巻ずつ全15巻刊行予定。

(C)柳葉あきら