株式会社みずほフィナンシャルグループは3日、11月13日（金）から17日（火）にかけてシンガポールで開催される国際サッカー大会に特別協賛し、大会を『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』として開催すると発表した。

本大会には、日本、シンガポール、ブラジル、パラグアイの4カ国の代表チームが出場を予定。日本代表にとっては、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦で対戦したブラジル代表との“再戦”が実現することとなった。日本とシンガポールの外交関係樹立60周年記念事業の一環として開催され、両国で親しまれているサッカーを通じて、交流を深めることを目的としている。

大会の特別協賛を務めるみずほはリリースを通じて「SAMURAI BLUEの青い挑戦はもちろん、各国の代表チームが、直面する高い壁に何度でも挑み立ち上がる姿は、サッカーに限らず、世界中で挑戦を続ける人々の背中を押す力があると考えています。こうした4ヵ国の挑戦を応援し、その熱意や勇気を広く届けることは、〈みずほ〉のパーパス「ともに挑む。ともに実る。」を体現する取り組みであると考えています。今後も〈みずほ〉は、JFAメジャーパートナーとして、世界に挑むSAMURAI BLUEに寄り添うとともに、さまざまな分野で世界に挑む人たちを応援していきます」と発表した。

公益財団法人日本サッカー協会 会長 宮本 恒靖

日本とシンガポールの外交関係樹立60周年という節目に、SAMURAI BLUEがこの大会に参加できることを大変うれしく思います。

みずほフィナンシャルグループには、JFAメジャーパートナーとして、日頃から日本代表をはじめ日本サッカーを幅広く支えていただいています。今回、シンガポールで開催される国際大会を特別協賛という形で支えてくださり、私たちとともに海外の舞台で新たな挑戦に踏み出されることを、大変心強く感じています。サッカーを通じて人や社会をつなぎ、挑戦する人の背中を押していこうとする今回の取り組みに、心から敬意を表します。日本代表にとって、国外の異なる環境で世界の強豪と戦うことは、チームがさらに成長していくための重要な機会です。シンガポールをはじめ、アジアで応援してくださっている皆さんの前で戦えることも、選手たちにとって大きな力になります。みずほフィナンシャルグループをはじめ、大会に関わる皆さまとともに、この大会をSAMURAI BLUEのさらなる成長につなげると同時に、サッカーを通じて日本とシンガポールの交流を深め、挑戦することの力を多くの皆さんに届けていきたいと思います。

株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役 兼 執行役社長 グループCEO 木原 正裕

今回、シンガポールで開催されるこの大会に協賛するのは、日本代表が世界最高峰の相手に挑む姿を、現地で応援していただく機会をお届けしたいと考えたからです。ひたむきに挑戦する選手たちの姿は、国や地域を越えて、多くの人々に勇気を与えます。そして、その姿に励まされた一人ひとりが、また新たな挑戦へと踏み出していく。そうした「挑戦の連鎖」を生み出していくことは、〈みずほ〉のパーパスである「ともに挑む。ともに実る。」にも通じるものであると考えます。この大会が、シンガポールをはじめ、世界中で挑戦を続ける方々にとって、前に進み続ける力となることを願っています。〈みずほ〉はこれからも、スポーツを通じて人々のつながりを育み、ともに未来を創っていきます。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

主催：株式会社電通、Dentsu Sports International Inc.シンガポールサッカー協会、The Kallang Group Pte. Ltd.

特別協賛：株式会社みずほフィナンシャルグループ

開催期間：2026年11月13日（金）～2026年11月17日（火）

会場：シンガポールナショナルスタジアム

参加チーム：日本代表、シンガポール代表、ブラジル代表、パラグアイ代表

試合日程：11月13日（金）シンガポール代表 vs パラグアイ代表／11月14日（土）日本代表 vs ブラジル代表／11月17日（火）シンガポール代表 vs ブラジル代表日本代表 vs パラグアイ代表

※それぞれの第２戦の組み合わせは第１試合の勝敗に関わらず決定済み。

※各試合90分で終了し、延長戦、PK 戦は行わない。後半終了時点でスコアが同点の場合、試合結果は引き分けとなる。

※最終的な順位は決定しない。

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