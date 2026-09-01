Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「本当にすごく優しい方々！」と語る敬愛するバンド・メンバーとは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、7月17日に放送された音楽番組「ミュージックステーション」（テレビ朝日系）出演時の共演者との交流や、ミセスの楽曲「Brand New」への思いなどについて語りました。＜リスナーからのメッセージ＞先日のミュージックステーション拝見させていただきました！ 私はSEKAI NO OWARIさんも大好きなので、「同じ日に同じ番組に出るなんて！」と興奮していたところ、なんとミセスがセカオワの隣に座っている！ と、画面越しに叫び、泣いていました。そこで質問です。Mステでの他のアーティストの方との交流を教えてほしいです！（神奈川県 16歳 女の子）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：セカオワ（SEKAI NO OWARI）さんは、僕はピアノ・キーボードのSaoriさんと仲良くさせていただいていまして、連絡とかも時々取らせていただいていまして。本当にすごく優しい方々！ バンドとしてもそうですし、Saoriさんは鍵盤のプレイとかもそうなんですけれど、バンドとしてチームで頑張っていくことだったりとか、その中での自分の役割とかポジションみたいな部分でも、先輩としてすごく温かい言葉をかけてくださったりとかして「Saoriさ〜ん！」っていう気持ちにいつもなる！それこそ、去年公開していた僕たちの映画も観てくださって、感想のご連絡もくださったりとかして。もう「Saoriさ〜ん！」ってなりますね（笑）。本当にうれしい！ お会いするたびに優しいです！そして、Mステの出演者の皆さんは、結構お会いする方とか仲良くさせていただいている方とかも多くて、M!LKのみんなとか合間の時間とか楽屋の前とかでも、わちゃわちゃお話ししましたね！ 皆相変わらずで楽しかったな！ Snow Manの皆さんとも！ ふっかさん（深澤辰哉）と初めて交流もさせていただきまして、うれしかった！ 阿部ちゃん（阿部亮平）とも写真を相変わらず撮りました（笑）。この投稿をInstagramで見る

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MON7A（もんた）くんは、初めてのMステの出演だったんですけれど、「ミセスすごく大好き」「会えたのもすごくうれしい」っていうふうに言ってくれて、かわいかったな！ Mステでこういうふうにたくさんの方々と交流したりとか、おこがましいですけれど、ミセス好きで聴いて頑張ってきましたみたいな人といよいよ会う時になってきたんだー！ って（笑）。自分たちが「わー！ Mステだー！」と言いながら出たりとか、アーティストの先輩の方々を「うわー！ テレビで見ていた人たちだー！」なんて言いながら出てきたわけですけれど。そういった感慨深さもありながら出演させていただきました！そして、「Brand New」をパフォーマンスしたわけですけれど、どうでした？「Brand New」めちゃくちゃ好き（笑）！ 自分たちの楽曲で言うのもあれですけれど、改めて演奏するたびにこの曲めちゃくちゃ好きだなと思う！ 歌っていることがまさしく“真新しい”ってことを歌っているわけですけれど。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

ありがとうございましたⓂ️

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新曲『Brand New』初パフォーマンス、

いかがだったでしょうか🆕

テレビ朝日の屋上ステージからお届けしました🌃

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皆さんからの感想も見てます🤟🤟🤟

引き続き『Brand New』盛り上げていきましょう🍏

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▼配信リンク… pic.twitter.com/18VhJ3T7UA

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 17, 2026自分自身、立ち返ってみて見えてくる“真新しい自分”！ 歌詞の“真新しい自分”ってめちゃくちゃ好きなフレーズで、自分の中で毎日出てくるんだけど。これを新しいキーワードに自分の中でできているなって思います！そんな「Brand New」をぜひみんなにとっても新しいキーワード、キー楽曲にしていただきたいなと思いますので、一緒に聴きましょう！ Mrs. GREEN APPLEで「Brand New」！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info