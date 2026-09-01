歌手の小柳ルミ子が1日、自身のX(旧Twitter)を更新。サッカーアルゼンチン代表リオネル・メッシの代表引退発表を受け、「悲しみが止まりません」と胸中を明かした。

小柳ルミ子

メッシは8月31日、自身のインスタグラムでアルゼンチン代表からの引退を表明。20年以上にわたって背負い続けた代表ユニフォームに別れを告げる決断を下した。

熱狂的なサッカーファンとして知られる小柳はXで、「愛するバルサ、5-2で勝利しました。おめでとう。有難う。メッシ代表引退のインスタを見て、悲しみが止まりません」と投稿した。

また、自身のブログでも「愛するメッシが アルゼンチン代表を引退する…と言うインスタを見て 悲しみが止まりません」と心境を吐露。

2018年10月、スペイン・カンプノウで行われた“エル・クラシコ”後に撮影したメッシとの2ショット写真も公開した。

小柳は写真について、「嬉し涙で泣きじゃくるだけの私でした 私の貴重な 貴重な 宝物です」と振り返った。

さらに、「X DAYは必ず来る事は分かっていました。なのに今それが現実となると心の整理がつきません。夢であって欲しい」と複雑な思いを吐露し、「悲しい 悲しいです」と“メッシロス”とも言える心境をつづっている。

メッシは2005年の代表デビュー以来、アルゼンチン代表として207試合125得点を記録。2022年カタールW杯優勝、コパ・アメリカ連覇など数々の栄光をもたらし、2026年W杯準優勝を最後に代表キャリアの幕を下ろした。

世界中のサッカーファンに衝撃が広がる中、日本屈指の“メッシファン”として知られる小柳ルミ子もまた、その別れを受け止めきれずにいるようだ。