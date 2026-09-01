「青汁は苦い」「飲みにくい」そんなイメージをお持ちではありませんか？もしそうなら、あなたの青汁に対する認識は今日で一新されるかもしれません。

日本で初めて大麦若葉の生エキス青汁を世に送り出した健康食品メーカー、ケンプリア株式会社が、その長年の知見と技術を結集し、まさに「青汁の常識を覆す」と言える革新的な製品を2026年9月1日にリニューアル発売しました。その名も「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」。

私もこの知らせに触れて真っ先に感じたのは、「これはただの青汁ではない」という期待感でした。一体、何がそんなにすごいのか？その魅力を深掘りしていきましょう。

新常識！「生搾り青汁」が変えるあなたの健康習慣

今回リニューアルされた「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」は、従来の製品からさらにパワーアップを遂げています。

一番の変更点は、主原料を大分県産の有機大麦若葉へと変更したこと。これに加えて、厳選された6種類の国産野菜をブレンドし、さらに長野県の伝統的な発酵食品「すんき漬け」由来の植物性乳酸菌（ナノ型乳酸菌）を1スティックあたり100億個も配合しているというから驚きです。







単なる栄養補給飲料としてだけでなく、腸内環境まで考慮された、まさに次世代の青汁と呼ぶにふさわしい進化。しかも、味わいもフレッシュでスッキリ飲みやすくなったというから、期待は膨らむばかりです。

商品概要

驚きの進化！「生搾り青汁」3つのこだわり

：生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌：麦類若葉加工食品：90g(3g×30スティック)：4,104円(税込)：2026年9月1日(火)

なぜ私がこれほどまでにこの青汁に注目するのか。それは、製品が持つ3つの「核」となるこだわりが、私たちの健康と直結しているからです。

1. 大分の大地が育んだ「有機大麦若葉」と6種の国産野菜

この製品の基盤となるのは、豊かな大地で育まれた大分県産の有機大麦若葉です。有機栽培で育った生命力あふれる大麦若葉が、私たちの体に取り込まれます。

さらに、ニンジン、ホウレンソウ、セロリ、カボチャ、ゴーヤ、キャベツという、彩り豊かで栄養価の高い6種類の国産野菜がブレンドされている点も注目すべきポイント。安心・安全な国産素材への徹底したこだわりは、口にするものだからこそ譲れない要素ではないでしょうか。







2. 腸活の秘密！「すんき漬け」由来の植物性乳酸菌100億個

私が特に感銘を受けたのは、長野県木曽地方に伝わる発酵食品「すんき漬け」由来の植物性乳酸菌が配合されていることです。「すんき漬け」は、カブの葉などを乳酸菌で発酵させた、塩を使わない珍しい漬物。その独特の発酵プロセスから生まれる植物性乳酸菌は、厳しい環境下でも生き抜く強い生命力を持つと言われています。

この植物性乳酸菌を、吸収されやすい 「ナノ型乳酸菌」 として1スティックあたり100億個も配合。野菜の栄養だけでなく、腸内環境までサポートしてくれるというのは、現代人の健康維持において非常に大きなメリットだと感じます。まさに、青汁と乳酸菌の最強タッグと言えるでしょう。

3. 鮮度と栄養を凝縮する「生搾り製法」

この青汁の製法にも、長年のこだわりが息づいています。それが「生搾り製法」です。

大分県産の有機大麦若葉と6種類の国産野菜を、収穫後すぐに丁寧に生搾り。これにより、硬い繊維質は取り除かれ、素材本来のおいしさや栄養をギュッと凝縮した生エキスが抽出されます。そして、これを粉末化することで、自宅で手軽に生搾りの恵みを味わえるようにしているのです。







この製法は、野菜の栄養素を効率よく体に取り入れやすくするだけでなく、後述する 「飲みやすさ」 にも大きく貢献していると私は考えます。

4. 青汁の概念を覆す「スッキリ飲みやすい」味わい

「青汁は健康に良いと分かっていても、味が苦手で続かない…」そんな経験、ありませんか？

この「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」は、6種類の国産野菜の配合バランスを見直すことで、フレッシュでスッキリとした飲みやすい味わいを実現したそうです。香料や着色料は一切使用せず、素材そのものの風味を活かしているというから、安心して口にできますよね。

これは、従来の「苦い」「飲みにくい」といった青汁のイメージを払拭し、 「おいしく続けられる」 という新しい青汁の形を提案していることに他なりません。青汁が苦手だったあなたも、これなら毎日続けられるのではないでしょうか？

こんな方に試してほしい！「生搾り青汁」がサポートする毎日

この革新的な青汁は、特に以下のような現代人にぴったりの健康習慣となるでしょう。

野菜を食べる機会が少ない、野菜嫌いの方

肉類や油物をよく召し上がる方

外食が多く、食生活が偏りがちな方

日々の健康維持を積極的に心がけている方

年齢とともに「元気」が欲しいと感じている方

忙しい毎日の中で、必要な栄養をバランスよく摂るのは至難の業です。そんな時、手軽に一杯で多岐にわたるサポートをしてくれるこの青汁は、まさに心強い味方になってくれるはずです。

パイオニア企業「ケンプリア株式会社」とは

今回のリニューアル製品を世に送り出したケンプリア株式会社は、ただの健康食品メーカーではありません。1968年創業という半世紀以上の歴史を持ち、日本で初めて大麦若葉の生エキス青汁を商品化したパイオニアです。

「みなさまの健康と幸せな暮らしを実現します」という企業理念のもと、大地や自然の恵みを活かした商品を探求し続けています。その飽くなき探求心と、長年の実績が、今回の「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」にも如実に表れていると言えるでしょう。

長年培ってきた専門知識と、消費者の健康を第一に考える姿勢があるからこそ、このような高品質で信頼できる製品が生み出せるのだと、改めて感銘を受けました。

価格と購入方法：賢い健康投資

さて、これだけ魅力的な製品となると、気になるのがその価格ですよね。

「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」は、90g（3g×30スティック）入りで希望小売価格4,104円（税込） です。

1日あたりに換算すると、約136円。これは、コンビニコーヒー1杯分程度、あるいはペットボトル飲料1本分とほぼ同じくらいの価格です。大分県産の有機大麦若葉、6種類の国産野菜、そして100億個の植物性乳酸菌…これだけの高品質な素材と手間ひまかけた製法を考えれば、日々の健康への投資としては非常にコストパフォーマンスが高いと私は感じました。

購入は、ケンプリア株式会社の公式商品ページから可能です。

ご不明な点があれば、お客さま相談室（TEL：072-773-7570、平日9:00～17:00）へお問い合わせください。

ケンプリア株式会社について詳しく知りたい方は、公式サイトをご覧ください。

まとめ

「生搾り青汁 国産野菜＆植物性乳酸菌」は、単なる栄養補助食品の枠を超え、日々の健康を根本から支えるパートナーとなり得る存在です。大分県産の有機大麦若葉、厳選された国産野菜、そして「すんき漬け」由来の植物性乳酸菌100億個。これらのこだわりが詰まった一杯は、きっとあなたの健康習慣に新しい風を吹き込んでくれるはずです。

「青汁は苦手」という固定観念を捨て、この革新的な一杯を試してみてはいかがでしょうか。未来のあなたの健康を、今から投資する価値は十分にあると、私は確信しています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。