今年の夏も、記録的な猛暑が続きましたね。体のだるさ、集中力の低下、食欲不振…もし心当たりのある方は、もしかしたら「暑さ負債」が溜まっているかもしれません。この「暑さ負債」を放置すると、涼しくなる秋口に体調を崩す「秋バテ」に繋がることも。

しかし、ご安心ください！ 実は、ある身近な食材で美味しく、そして手軽にこの負債をリセットできる新常識が注目されています。国内有数の物流拠点である東京流通センター（TRC）内の飲食店で、その秘訣となる画期的なメニューが2026年9月より提供開始されることになりました。

暑さ負債とは？ なぜ「たんぱく質」が重要なのか？

「暑さ負債」とは、夏の暑さによって心身に蓄積されるダメージのこと。残暑で食欲が落ちたり、調理が億劫になったりすると、つい簡素な食事で済ませてしまいがちですよね。特に、水分やビタミン、ミネラルは意識しても、「たんぱく質」は忘れられがちな栄養素かもしれません。

しかし、たんぱく質は筋肉疲労や脳疲労の回復をサポートし、血液量を増やして循環を改善するなど、「暑さ負債」をリセットするためには欠かせない、まさに縁の下の力持ちのような存在なんです。

さらに重要なのが、たんぱく質を摂る際の「動植物バランス」。動物性たんぱく質だけでなく、植物性たんぱく質をバランスよく摂ることで、より効率的に体に必要な栄養素を網羅的に補給できるとひめのともみクリニック院長の姫野友美先生は言います。残念ながら、私たちの植物性たんぱく質の摂取量は年々減少傾向にあるというデータも示されています。

専門家も推奨！ 豆乳で「暑さ負債」をリセットしよう

姫野友美先生が強くおすすめしているのが、まさに今回の主役である「豆乳」です！ 豆乳は植物性たんぱく質が豊富なだけでなく、汗で失われやすいビタミンB群やカリウム・マグネシウム・鉄などのミネラルを水分と一緒に一度に補給できる優れもの。その手軽さ、汎用性、栄養満点な点が、疲れた体を効率的にサポートし、水分補給にもうってつけだと言います。

姫野先生は、1日200mlを目安に豆乳を摂り入れることを推奨しており、料理に使う場合は麺料理やスープがおすすめとのこと。まさに、これからご紹介するメニューは理にかなった選択と言えるでしょう。

注目の新メニュー！「豆乳麻辣担々麺」でガッツリ＆ヘルシーを両立

TRCセンタービル2Fにある「ラーメン 平和家」では、2026年9月4日（金）から9月30日（水）までの平日限定で、月替わりメニューとして「豆乳麻辣担々麺」が登場します！

: 1,000円（税込）: 2026年9月4日(金)～9月30日(水) ※平日のみ (一部提供のない期間あり)

「ラーメンは健康とは逆のイメージ」と思っている方もいるかもしれませんね。私も「ガッツリ系が好きだけど、健康も気になる…」という気持ち、すごくよく分かります。でも、この「豆乳麻辣担々麺」は、そのイメージを覆す一杯になりそうです。

鶏がらをベースに、豆乳をたっぷりと使用したスープは、コクと旨味が格別だそう。さらに、ナッツの食感とトマトの酸味がアクセントとなり、最後まで飽きさせない工夫が凝らされているとのこと。担当者の方も「スープに豆乳をプラスする事で手軽に植物性たんぱく質を摂取でき、栄養バランスをととのえられるため、ガッツリ系を好み、健康も意識したい方には是非お勧めしたいメニューです」と太鼓判を押しています。

忙しいワーカーにとって、短時間で満足感があり、しかも栄養バランスまで考えられたメニューは、まさに理想的。これはぜひ試してみたいですね！

意外な組み合わせも楽しい！「TRCクラブ アーコレード」の豆乳ドリンクバー

もう一つの注目は、TRC物流ビルB棟1Fにあるレストラン「TRCクラブ アーコレード」で、2026年9月1日（火）から10月30日（金）までの平日限定で設置される「豆乳ドリンクバー」です。

: 2026年9月1日(火)～10月30日(金) ※平日のみ: ランチメニューをご注文いただいたすべてのお客様

ランチにドリンクバーが付いているだけでも嬉しいのに、そこに「無調整豆乳」が加わるなんて、まさに神サービス！ コーヒーや紅茶、フルーツティー、そしてアセロラジュースなど、豊富なドリンクが揃う中で、豆乳はそのまま飲むだけでなく、様々なドリンクと組み合わせて楽しめるのがポイントです。

特に私が「これは面白い！」と思ったのは、アセロラジュースと豆乳の組み合わせです。一見意外な組み合わせですが、無調整豆乳が苦手な方でも飲みやすく、新しい発見があるかもしれません。担当者の方も、「普段あまり豆乳を飲まれない方にも、ぜひこの機会に新しい楽しみ方としてお試しいただければと思います」と語っています。

これなら、いつものランチにプラスするだけで、手軽に植物性たんぱく質を補給できますね。食後のコーヒーをソイラテにしたり、フルーツティーに豆乳を少し加えたり…想像するだけでワクワクします。

ワーカーの健康を想う取り組み

今回の新しいメニューは、「リセッ豆乳プロジェクト」という取り組みが背景にあります。このプロジェクトは、豆乳などの食品・飲料用紙パックを製造する日本テトラパック株式会社が推進しており、良質な植物性たんぱく質を含む豆乳を食生活に取り入れ、たんぱく質の動植物バランスを整え、健康な体づくりをサポートすることを目的としています。

東京流通センターの飲食店を運営する株式会社テーアールシーサービスも、これまで野菜摂取をテーマにしたメニューを展開してきましたが、今回は初めて「たんぱく質摂取」に焦点を当てたそうです。多岐にわたる年代、職種の方々が働く東京流通センターだからこそ、このような健康を意識した取り組みは、多くのワーカーにとって心強いサポートとなるはずです。

どこで味わえる？ 店舗情報

これらの素晴らしいメニューが楽しめるお店はこちらです。

ラーメン 平和家

TRCクラブ アーコレード

まとめ

: 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル2F: 03-5767-5886: 平日 11:30～14:30 (14:00 L.O.) ※催事により変更: 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター 物流ビルB棟1F: 03-3767-2184: 平日 11:30～14:30 (14:00 L.O.) ※ディナーはフェア・貸切時のみ

酷暑の疲れが残りがちなこれからの季節。東京流通センターの新しい豆乳メニューは、忙しい中でも美味しく、そして賢く「暑さ負債」をリセットするための心強い味方となってくれるでしょう。

ラーメン好きも、ヘルシー志向の方も、そして新しい味の発見を求める方も、ぜひこの機会に「豆乳麻辣担々麺」と「豆乳ドリンクバー」を試して、体の中から元気チャージしてみてくださいね！ あなたも豆乳で、健やかな秋を迎えませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。