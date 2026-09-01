「毎日の疲れで体が冷えがち…」そんなお悩みを抱えていませんか？

肌寒くなるこれからの季節、なんだか体が冷えるなと感じたり、日々の忙しさの中で「ほっと一息つきたい」と思うことはありませんか？近年、健康意識の高まりとともに、毎日の暮らしに「温活」を取り入れる方が増えています。そんな中、私たちの心と体に優しく寄り添ってくれるような素敵な新ブランドが誕生しました。

新ブランド「温の贅沢」が提案する、癒しの新習慣

クラシエ株式会社から新しくお披露目された「温の贅沢」は、その名の通り、和漢素材のおいしさととろっとやさしい飲み心地にこだわり抜いた粉末飲料ブランドです。生姜やゆず果皮、桂皮（シナモン）といった、古くから私たちの生活に根ざしてきた自然の恵みを惜しみなく使っています。

「忙しい毎日に、ほっとひと息つく温かな時間を」というメッセージは、ただ温まるだけでなく、素材そのものの豊かな風味と、口当たりまで計算されたとろみが、心を解きほぐしてくれるような体験を予感させます。お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるというのも、現代人のライフスタイルにぴったりですよね。

このブランドから、和漢素材のおいしさを存分に楽しめる粉末飲料「温の贅沢 しょうが湯」と「温の贅沢 ゆず茶」の2種類が、2026年9月7日(月)に全国で発売されます。これは、きっと私たちの冬の楽しみを一つ増やしてくれるに違いありません！

心と体に染みわたる二つの「贅沢」を深掘り！

それでは、具体的にどのような「贅沢」が待っているのでしょうか？それぞれの商品を詳しく見ていきましょう。

1. 体の内側からポカポカ！「温の贅沢 しょうが湯」

冷えが気になる季節に恋しくなるのが「しょうが湯」。しかし、「温の贅沢 しょうが湯」は、ただのしょうが湯とは一味違います。私が口に含んだ瞬間、ピリッと冴える生姜の風味が広がり、その後に続く桂皮（シナモン）の芳醇な香りがなんとも言えず心地よいんです。そして、黒糖のやさしい甘さが全体を包み込み、体の芯から温まるような感覚。これはまるで、和漢素材のオーケストラ！とろっとした飲み心地が、まるで飲むデザートのように心も満たしてくれます。

：80ｇ（16g×５袋）：言わずと知れた温活の定番。体の巡りをサポート。：独特の甘くスパイシーな香りでリラックス効果も。：昔から親しまれる穏やかな甘み。：爽やかな香りと風味のアクセント。：美しい色合いと、和漢の世界で重宝される素材。

生姜、桂皮、甘草、みかん果皮、紅花の5種の和漢素材配合。

ピリッと冴える生姜の風味に、桂皮の香りと黒糖のやさしい甘さ。

で、心身ともにリラックス。

嬉しい甘味料・着色料不使用。

2. 爽やかな香りと優しい甘さ「温の贅沢 ゆず茶」

日本の冬の味覚として愛されるゆず。その魅力を最大限に引き出したのが「温の贅沢 ゆず茶」です。蓋を開けた瞬間から、ふわっと立ち上るゆずのフレッシュな香りに癒されます。一口飲むと、ゆずの爽やかさと、それを包み込むような生姜の温かな風味が絶妙にマッチ。黒糖とはちみつの自然な甘さが、心に染み渡るような優しさを演出してくれます。疲れた心にそっと寄り添ってくれるような、そんな一杯ではないでしょうか。

：80ｇ（16g×５袋）：心安らぐ香りと風味。：ゆずの風味を損なわない、溶け込むような温かさ。：自然な甘みをプラス。：香りの層を豊かに。：ゆずとの相性も抜群な隠し味。

ゆず果皮、生姜、甘草、みかん果皮、桂皮（シナモン）の5種の和漢素材配合。

ゆずに溶け込む生姜の風味に、黒糖・はちみつの自然な甘さ。

しょうが湯と同様にとろっとやさしい飲み心地。

こちらも甘味料・着色料不使用で安心。

とろっとやさしい飲み心地が、至福の時間を演出

どちらの商品にも共通しているのが「とろっとやさしい飲み心地」という点。これが、単なる飲料ではない「贅沢な体験」を生み出しているのだと感じました。一口飲むごとに、舌の上でゆっくりと広がる風味と、喉を通る時のなめらかさ。まるで、あたたかいブランケットに包まれているかのような安心感を与えてくれます。忙しい合間の休憩時間だけでなく、寝る前のリラックスタイムにも最適でしょう。

「クラシエ」が届ける、日々の健やかさへの思い

今回「温の贅沢」を世に送り出すのは、私たちにとっておなじみの「クラシエ株式会社」。医薬品から食品、日用品まで幅広い分野で、長年にわたり人々の健やかな暮らしを支えてきた信頼と実績のある企業です。そのクラシエが、「和漢素材のおいしさ」と「温活」というテーマで新ブランドを立ち上げたことは、現代社会における健康への関心の高まりに真摯に応えようとする姿勢の表れだと感じます。

発売日と手に入れる方法

「温の贅沢」の価格はまだ公開されていませんが、厳選された和漢素材のこだわりや、心身を癒す価値を考えれば、きっとその満足度の高い体験に納得できるはずです。

：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど、身近な場所で手に入れることができます。

寒くなる前に、ぜひチェックしておきたいですね！

この冬、あなたも「温の贅沢」に包まれてみませんか？

「温の贅沢」は、ただの飲み物ではありません。忙しい日常に追われる私たちに、温かい癒しと、体への優しさを届けてくれる新しいライフスタイルの提案だと私は思います。

2026年9月7日(月)の発売が今から待ち遠しいですね。この冬は、「温の贅沢」で、心も体もぽかぽかに、そして毎日を豊かに過ごしてみてはいかがでしょうか。あなたもこの温かさに包まれて、至福のひとときを味わってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。