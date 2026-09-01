もう我慢しない！「低糖質堂」から新作ようかん＆バウムで賢いおやつタイム

「美味しいものを食べたい。でも、糖質は気になる…」あなたも、そんなジレンマを抱えていませんか？私もそうでした。その常識を覆す「低糖質堂」から、新作の「なめらか小豆ようかん」と「我慢しなくてもいいふんわりバウム」が登場！本当に「おいしさそのまま糖質オフ」なのか、この記事でその秘密を解き明かします。



## 罪悪感ゼロ！「低糖質堂」が叶える新感覚スイーツライフ



甘いものが食べたい！でも、糖質が気になる…。そんな日々の小さな葛藤を抱えるスイーツ好きのあなたに、夢のようなお話があります。



「おいしさそのまま、糖質オフ！」をコンセプトに掲げるブランド「低糖質堂」から、この秋、待望の新商品2品が登場します。我慢をせずに、心ゆくまでスイーツを楽しめる。まさに、現代人のニーズに応える救世主のようなお菓子たちです。



「低糖質堂」は、糖質を気にするあまり好きなお菓子を諦めたり、糖質オフを選んだ結果、味には妥協したりするこれまでの常識を覆します。おいしさ、満足感、そして糖質への配慮のすべてを両立させることで、おやつ時間を「我慢」ではなく「自由」に、もっと気軽に楽しめるようになるはずです。



## 諦めていた甘いものが、こんなに美味しく進化！



さあ、今回登場する注目の新商品2品を、詳しく見ていきましょう！







### 1. なめらか小豆ようかん：和の心と糖質オフの奇跡



和菓子好きならずとも、ようかんのしっとりとした甘さに心惹かれる方は多いはず。そんな伝統的な和菓子が、まさか糖質オフで楽しめる日が来るなんて、私も正直驚きを隠せません。



#### 概要と第一印象



「低糖質堂 なめらか小豆ようかん」は、その名の通り、舌の上でとろけるような「なめらかさ」と、小豆本来の豊かな風味を存分に楽しめる一品です。それでいて、糖質が気になる方にも安心の設計。これはまさに、罪悪感なく味わえるご褒美スイーツと言えるでしょう。



#### 糖質オフの秘密と「ロカボ」の魅力



このようかんの最大の魅力は、「糖質25％オフ」（製造所従来品との比較）という数字。1本当たりの糖質はわずか7.8gなんです！これは、一般社団法人 食・楽・健康協会が提唱する「ロカボ(R)」の基準をクリアしており、パッケージにはおなじみのマークが付いています。



ここで少し「ロカボ」について解説させてください。

ロカボとは、「おいしく楽しく適正糖質」を摂る食生活のこと。極端な糖質制限ではなく、「緩やかな糖質コントロール」を目指します。1食あたり糖質20～40g、そして嗜好品（おやつなど）は1日糖質10gを目安にする食べ方で、無理なく糖質と付き合いたい方にぴったりの考え方です。



このようかん1本で、ロカボ基準内で美味しい和菓子が楽しめるのは、本当に画期的だと感じます。



#### 手軽さとコスパ



スティック状の個包装なので、オフィスでの休憩時間や外出先など、いつでもどこでも手軽に味わえるのも嬉しいポイントです。



希望小売価格：378円(税込)

内容量：129g(個包装紙込み)



日常的に和菓子を楽しむ方にとって、この価格で高品質な糖質オフようかんが手に入るのは、非常にコスパが良いと感じます。複数本入りなので、家族とシェアしたり、数日に分けて楽しんだりするのも良いですね。



#### 発売情報



全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで、2026年9月7日(月) から購入できます。







### 2. 我慢しなくてもいいふんわりバウム：初の個食タイプでいつでもご褒美



洋菓子の定番、バウムクーヘンまで糖質オフで楽しめる時代が来ました！しかも、低糖質堂としては初の「個食タイプ」という点が、私のような忙しい現代人には特に響きます。







#### 概要と第一印象



「低糖質堂 我慢しなくてもいいふんわりバウム」は、一口食べればその名の通り「ふんわり」とした食感と、豊かな風味が口いっぱいに広がるバウムクーヘン。個包装されているため、ちょっとした休憩や小腹が空いた時にサッと食べられる手軽さも魅力です。



#### ふんわり食感と糖質への配慮



このバウムクーヘンも、「糖質20％オフ」（製造所従来品との比較）という優れた糖質コントロールを実現しています。1個当たりの糖質は13.1g。これはロカボマークは付いていませんが、一般的なバウムクーヘンと比較しても十分に糖質が抑えられていると言えるでしょう。



#### 様々なシーンで活躍



個食タイプであることから、

忙しい朝の朝食代わりに

ランチ後のちょっとしたデザートに

仕事中の小腹満たしに



など、様々なシーンで活躍してくれること間違いなしです。まさに「我慢しなくてもいい」というブランドコンセプトを体現したような商品だと感じます。



#### 価格とコスパ



希望小売価格：162円(税込)

内容量：1個



ワンコインでお釣りが来るこの価格設定は、コンビニスイーツ感覚で気軽に試せるのが嬉しいですね。手軽に糖質オフスイーツを楽しみたい方にとって、非常にお財布に優しい選択肢となるでしょう。



#### 発売情報



こちらも全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで、2026年9月7日(月) から手に入ります。



## 美味しさと健康、どちらも手に入れる新しいおやつ習慣



今回ご紹介した「なめらか小豆ようかん」と「我慢しなくてもいいふんわりバウム」。和菓子派・洋菓子派、どちらのスイーツ好きの方にも嬉しいラインナップでしたね。



「低糖質堂」が提案するのは、ただ糖質を抑えるだけではありません。美味しいものを食べたいという純粋な欲求と、健康を意識したいという思い。その両方を叶えることで、私たちの日常生活に「小さな幸せ」を増やしてくれるブランドだと感じます。



2026年9月7日(月)の発売が待ち遠しいですね！ぜひ、スーパーマーケットやドラッグストアで「低糖質堂」の棚をチェックして、あなたの「おやつタイム」を、もっと自由に、もっと楽しいものにしてみませんか？



## 「低糖質堂」の挑戦：株式会社モントワール



これらの魅力的なお菓子を企画・開発しているのは、株式会社モントワール*です。2004年に設立され、菓子の企画・開発・輸入及び販売などを手掛けている会社です。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。