夫の「風俗通い」が再発…第二子妊娠を前に失った信頼を取り戻すには？ 悩む相談者の切実な悩みにアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、30代女性から届いた「夫の風俗通いと隠し事」についてのお悩みを紹介しました。第二子を考えている30歳のアラサー女子です。第一子の妊娠中、夫が夜のお店（風俗）を利用していることが分かり、私は泣くほど傷つきました。そのとき、夫は「もう絶対に行かない」と固く約束してくれたのです。ところが最近、その約束が守られておらず、ずっと通い続けていたことを知ってしまいました。夫は普段、家事も育児もとても積極的にこなしてくれており、私自身も離婚したいわけではありません。今の家族も生活も大切に思っています。一番ショックだったのは、約束を破られたこと以上に、それをずっと隠し続けられていたことです。第二子を迎える前にきちんとお互いに話し合いたいと考えていますが、うまく自分の気持ちを伝えられる自信がありません。みなさんなら、このような問題をどのように切り出しますか？また、一度完全に失ってしまった信頼は、どのようにすれば取り戻せると思いますか？身近な友人や知り合いにはとても相談できず、こちらのコーナーに投稿させていただきました。ぜひみなさんの知恵やご経験をお聞かせいただきたいです。（30代 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「何重にもいろいろな悩ましさが重なっていますね。そういうお店に行っていたというショック、約束を破られたショック、そしてずっと隠されていたというショックがありますよね」と、相談者の深い傷に寄り添います。その上で、「お子さんを育てていらっしゃって、離婚は考えていないとのこと。知っている知り合いや友人には絶対に言えない内容ですし、知られたまま付き合っていくのもつらいですよね。だからこそリスナーの皆さんが頼りです。まったく同じではなくても近い経験をされた方や、いろいろな視点からのアドバイスを届けてほしいです」と、その他のリスナーへ協力を呼びかけました。さらに住吉は、「一番希望が湧くのは、過去に改心した旦那様の立場からの意見ですが、『俺も昔…』とはなかなか言えないかもしれませんね（笑）。でも、この番組はいろいろなことを受け止めてきた場所ですので、ぜひ腹を割ってアドバイスをいただければと思います」と語りかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。やめてほしいと言っていたことを隠れてされるのは、怒りよりもショックの方が大きいですよね。私も内容は違いますが、妻が結婚前から多額の借金を抱えていたことを結婚3年目に知った経験があります。授かり婚だったため、事前に知っていれば協力して返済する作戦も立てられたのにと、隠されていたこと自体に大変ショックを受けました。アドバイスとしては、怒りではなく「悲しみが大きいこと」を素直に伝えてみてはいかがでしょうか。その方が旦那様にも響くはずです。また、夜の街へ行くことをやめてほしいと改めて伝えつつ、スキンシップのルールを厳しくなりすぎない範囲で話し合って決めるべきです。旦那様もスキンシップの悩みを抱えての行動かもしれないため、敵意がないことや、今後も家族を楽しくしたい意向を伝え、家族の課題として改善を図るのが良いでしょう。もし次も守れなければ、離婚や慰謝料、養育費の話をして釘を刺すのも手です。（愛媛県 32歳 男性 会社員）私の経験から言うと、未来のことに対して「こうする」と宣言するパターンは信用できません。うちの夫の場合、タバコを「妊娠したらやめる」「生まれたらやめる」と言い続けて28年たちますが、いまだに吸っています。子どもと遊ぶという約束も自分の都合が良いときだけでした。相談者様には2つの選択肢を提案したいです。1つ目は「こういう人だと割り切って一生付き合っていく覚悟を持つこと」。2つ目は「いつか我慢できなくなるときに備えて扶養を抜け、自分で生活できる準備を進めること」です。役所やNPO、法テラスなどの相談先を活用し、セミナーなどで自分に合った仕事を探しておくと安心です。3年別居すれば離婚も可能になるため、実家に住むなど、ゆっくり準備を進める道もあります。（千葉県 54歳 女性 パート／アルバイト）内緒にしていたのは、ご主人なりの優しさだったのではないでしょうか。私は20年以上、男性が多い職場で働いていますが、夜のお店に行く理由は「単なる性欲の発散」や「子育てで疲れている妻を気遣って」というケースが多いです。「気遣い方が間違っている」と思われるでしょうが、男性は言われないと分からない生き物です。まずはご主人がなぜ夜のお店に行ったのかを、怒らずに詳しく聞いてあげてください。そうすれば、内緒にしていた理由も聞き出せるはずです。絶対に奥様を傷つけたくてやったことではないと思います。ご主人の気持ちをまず黙って聞き、そこから2人で歩み寄れる解決策を導き出してください。広い心で落ち着いて頑張ってくださいね。私くらいの年齢になると「お店で済んで良かった」と思ってしまいますけれどね（笑）。（千葉県 45歳 女性 会社員）クライアントに夜のお店を経営されている方がおり、夜のお店に通う男性には大きく分けて2種類いると聞きました。「女性との快楽を求める方」と「癒やしや居場所、話し相手を求める方」です。まずは旦那様がお店に行く本当の理由を知ることが大切です。前者の場合は厳しく追及し、他も疑う必要がありますが、後者の場合は仕事や家庭に不安があり、吐き出す場所を求めている可能性があります。失った信用を完全に回復するのは難しいですし、疑う気持ちも抜けないかもしれません。それでも「お店だけならマシ」と割り切るのか、「絶対に許せないから今後行かないこと」を約束させるのか、旦那様の深層心理を知った上でしっかりと話し合ってみてください。（東京都 50歳 男性 自営業）とりあえず一度、旦那様を試してみてはいかがでしょうか。「今回の件を旦那様の両親に報告・相談してもいいか」と尋ねてみるのです。申し訳ないですが、風俗通いは治りにくいと思います。（千葉県 54歳 男性 会社員）どう考えても旦那様が悪いので、きちんと話して2度と行かないようにすべきです。言葉の約束だけでは難しいため、お小遣い制にして物理的に通えない仕組みを作りましょう。そういったお店は費用が高いため、お小遣い制にすれば行きたくても行けなくなります。（栃木県 50歳 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM