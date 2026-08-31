「早起きしてもボーッとして終わる」朝活をしたいのにできない…40代女性のお悩みに届いた二度寝防止対策・早起きのコツなどのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、40代女性から届いた「朝活の極意を教えてほしい」というお悩みを紹介しました。5時半起床を目標にしているものの、朝になるとボーッとしてしまったり、二度寝してしまったり……。そんな相談者に、住吉や朝活を実践するリスナーから、無理なく早起きを習慣化するためのさまざまなアイデアが寄せられました。朝活の極意を教えてほしいです！ 毎日「今日こそ早起きして朝活するぞー」と意気込むものの、起きてからもボーッとしてしまったり、二度寝してしまったりで、なかなか活動できません。仕事から帰宅するのが20時過ぎで、そこから夕飯、お風呂、歯磨き、軽いマッサージをして、23時半には寝るように心がけているのですが、なかなかすんなり起きられません……。目標は5時半起床です。実際に朝活をやっている人たちの話を聞きたいです！ また、朝にどんなことをしているのかもすごく興味があります。（神奈川県 40代 女性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「23時半に寝て5時半に起きるとなると、6時間睡眠ですよね。そりゃあ眠いです！ 本当は7時間半くらい寝られると、眠くならずにスッキリ起きられるのかもしれませんね」と、睡眠時間の長さに注目しました。さらに住吉は、「何より『朝に何をするか』という目的がとても大事な気がしています。ゆきうさぎさんは『何々のレッスンに通いたい』『ヨガがしたい』といった明確な目的が、まだ定まりきっていないのでしょうか？ 『これをするとこうなるからやる気が出る』『億劫だけれど資格試験の勉強のために頑張る』といった具体的な目標やイメージがあると良いですよね」と分析し、朝活を実践しているその他のリスナーへ極意のシェアを呼びかけました。番組放送中、今回の相談者さんから追加のメッセージも届きました。「まさか取り上げていただけると思わず、職場でびっくりしながら聴いています！ 朝活でやりたいことは、痩せるための運動や部屋の断捨離、好きな文章を書く時間にあてたいという思いです。今はただお茶を飲んで終わってしまっていますが、今週は2日間だけ早く起きられました！」――今回の相談に対して、番組には朝活を日常に取り入れているリスナーから、たくさんのアドバイスが届きました。ここでは、その一部のメッセージを紹介します。私も朝に弱く、家族や友人を巻き込む責任感がないと起きられないタイプです。どうしても一人で起きられない方には、旅行先での「朝活・朝散歩」をおすすめします。旅先は開拓のしがいがあるため、前夜にSNSやマップでおいしいモーニングのお店や素敵な街並みを調べる「ワクワク感」も含めて、朝が楽しくなります。まずは旅先で、朝しか堪能できない体験を味わってみてはいかがでしょうか。（神奈川県 27歳 女性）朝起きたら、天候にかかわらずカーテンや窓を開けて、外の光を取り込んでみてください。脳が「朝が来た」と認識し、体を動かすモードに切り替わります。また、運動などをする際は「まずは5分」「ダメなら3分」と、ハードルを徹底的に下げることがコツです。脳は低いハードルの方がやる気を出してくれます。できたら手帳に書いて達成感を味わい、余裕があればもう少し追加するくらい、ゆるゆると始めるのが続けやすいです。（埼玉県 51歳 女性）私は普段、4時から5時の間に起きています。コツは「楽しみなことはとっておきにして翌朝やる」ことです。私の場合は読書を朝の楽しみにしているので、「早く起きて続きを読みたい！」とウキウキしながら寝ます。朝は「何奴！！」と武士のような勢いでガバッと起きています。夜はペットの相手程度にして、朝を楽しみにしながら寝るのがおすすめです。（千葉県 47歳 男性 会社員）毎朝トイレ後に体重を測ってアプリに記録し、ヨガの太陽礼拝を10回、ボールを膝に挟む運動を20回行っています。「記録しないと太る」「運動しないと膝が痛くなる」と、やめると不幸になると自分を追い込むことで習慣化しています。歯磨きと同じように、一度習慣にしてしまえば無理なく続けられますよ。（神奈川県 57歳 女性 自営業）毎朝5時に起きて1時間筋トレをしています。私は妻にキンキンに冷えた水を顔（または耳の穴）に掛けてもらい、そのまま風呂場へ直行して水シャワーを浴びています。これでバッチリ目が覚めます！（東京都 35歳 男性 会社員）週2回、朝3時30分に起きて4時30分にジムに向かっています。早起きのコツは、目が覚めたらとにかくすぐに立ち上がって行動することです。少しでもダラッとしてしまうとやる気がなくなってしまうので、行動あるのみです！（栃木県 30歳 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM