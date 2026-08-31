老後の孤独・賃貸・緊急連絡先…「おひとりさまの老後」どう準備する？ 50代女性のお悩みに共感、アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、50代女性から届いた「将来おひとりさまになったときの不安と備え」についてのお悩みを紹介しました。50代になり、最近ふと考えることがあります。住吉さんの著書「50歳の棚卸し」（講談社）を読んで、住吉さんの人生や今を知り、私も考えるようになりました。住吉さんは妊活をされたけれどお子さんには恵まれなかった。けれど、今ご友人や旦那様のご家族に恵まれて楽しく生きていらっしゃいますよね。すごく素敵だと感じます。私は結婚していますが、自分の意思で子どもを産みませんでした。毒親に育てられたからです。そして今、母親とは音信不通です。大好きだった父はすでに他界（住吉さんと似ていて、私が25歳のときに父は亡くなりました。50代でした）。夫の両親もすでに他界しており、夫には男兄弟がいますが、特に付き合いはありません。夫とはひと回り年齢差があり、夫の方が年上です。普通に考えると、夫が先に亡くなります。その後、私は天涯孤独になってしまいます。最近はおひとりさまが増加していて、いつかは誰もがおひとりさまになる時代ですよね。住吉さんやリスナーの皆さんは、おひとりさまになったときのことを考えたことはありますか？ 今から準備していることはありますか？今を楽しく生きていますが、時々先のことを考えると不安になったりします。おひとりさまについて、みんなで話し合ってほしいです。（神奈川県 55歳 女性 会社員）相談者の不安に、パーソナリティの住吉は「すごく分かります」と共感。一方で、自身について「もっと若い頃のほうが不安だったかもしれません」と振り返り、「何がどうなるか分からない」と考えるようになったと語りました。相談者さんが、旦那さんが年上であることから「先に亡くなる」と考えていても、「ものすごい長寿になるかもしれないですし、どうなるか本当に分からない」と住吉。未来を思い悩みすぎるのではなく、今をどう生きるかという視点を示しました。さらに、人とのつながりについても言及。「家族は本当に最後の最後、すごく頼りになる存在ですが、今の時代は直接の家族以外にも、実はいろんな人の世話になったり頼りになったりして人は生きています」友人や趣味、職場などを通じたつながりが、これからの人生で支え合える存在になる可能性に触れ、「あまり先々のことを考えすぎなくなったのかもしれません」とコメント。そのうえで、その他のリスナーに「おひとりさまになった場合について、思うことや準備していること、考えていることを教えてください」と呼びかけました。――番組には、さまざまな立場からおひとりさまについてのメッセージが寄せられました。この記事ではその一部のメッセージを紹介します。59歳、私もおひとりさまですよ〜！（猫と同居しておりますが）。岩手出身の私ですが、15年前に母が他界し、翌年に父と障害のあった兄をこちらに呼び寄せて同居を始めました。しかし、すぐに父も他界。しばらくは兄との生活でしたが、数年前に施設へ入所しました。私も不安だらけですよ。60歳を過ぎると賃貸アパートの更新や新規契約がしにくくなったり、私が病気などで入院した場合「猫はどうする？」「生活は？」と考えたらキリがないです。だから60歳を前に、まだまだ先のことと思わずに、去年から考えついたことから1つ1つノートに書き留めてあります。それと、友達から「おひとりさま向けのセミナーもあるよ」と教えられたので、まだ行っていませんが、そういうのを利用するのもありかと思っています。自分で言うのもなんですが、私、1人生活をエンジョイできています！ ラグビーや野球などのスポーツ観戦も1人で行くし、ファンミーティングも1人で参加して、そこでできた友達もたくさんいます。周りからも「いつも楽しそうだね、自由でいいね」などと家庭持ちの人から言われてカチンときますが、「そうね!!」と言って心の中であっかんべーをしています。おひとりさま、頑張るぞー!!（埼玉県 59歳 女性 会社員）私の友達でおひとりさま、たくさんいます！大学時代の友達は独身で、50歳のときに両親が他界したのでおひとりさまです。彼女は最初とても不安そうでしたが、生活にも慣れてきたのか、推し活を楽しんだり、家に友達を呼んで集まる場所を提供してくれたりと、楽しみながらおひとりさまで頑張っています！まだ起きていない未来を考えて不安になるのは、本当にもったいないと思います。今できることを楽しみ、どんな未来にしたいか考える時間にして、不安を安心に変えて生きていけたら良いですね。（神奈川県 54歳 女性 パート／アルバイト）今、おひとりさまは周りにどっさりいます。高齢の方たちだけではなく、家や学校に居場所のない子どもたちや若者もです。私も、母を今年の4月に見送って、おひとりさまになりました。そんなこんなもあり、今はNPOを立ち上げて「居場所カフェ」を始めています。いろいろな方たちを見ていて思いますが、どこかにつながっていると孤独にならず、孤独にならなければなんとかなるんだよねと感じています。「将来、1人になるから不安……」ということですが、今準備できることでしたら、趣味でもボランティアでも仕事でもいいので、ご主人以外の方ともつながりを持っておけると良いと思います。あまり心配しなくても、どこかにつながっていれば、そのときに利用できる情報が仲間内から入ってくると思いますよ。（東京都 66歳 女性 パート／アルバイト）司法書士という仕事をしていて、相続や遺言、おひとりさまの終活に関するご相談をよく伺います。自分自身も子どもがいないため、毎日のように自分の老後を心配しています。近年は、おひとりさまの老後を巡るいろいろな契約やサービスの選択肢が生まれていますが、結局はどの事業者もビジネスなので「契約しておけば絶対に安心」とは言い切れません。最近ふと思うのは、生前に信頼できる人間関係があれば、死んだ後はなんとでも、どうにでもなります。周りがなんとか始末してくれます。不安をあおる終活ブームや、あの世まで持っていけないお金の問題に振り回されて過剰に心配をせず、日々の生活で老後に向けて自分にとって信頼できる人間関係をつくっていく方が大事なのではないかと思うようになりました。（神奈川県 50歳 女性 自営業）私は医療機関で働いています。患者さんもおひとり、もしくは独居の方が、私が新人の頃より本当に増えました。けがや病気のときは、書類や荷物の面でおひとりの方は確かに大変なこともあります。ですが今は、公的にもそういった方を支える仕組みが増えました。年齢が上の方のサークルのような集まりもいろいろと増えています。お友達同士やご近所同士で仲良く支え合っている方もいます。血縁があっても不仲で疎遠な方や、ご不幸があっておひとりの方もいます。住吉さんもおっしゃっていたように、先のことは誰にも分かりません。楽しいことを1つずつ増やして、支えてくれる仕組みを知って過ごされるようにしてはいかがでしょうか。（埼玉県 49歳 女性 専門職／クリエイティブ職）相談者さんの気持ち、痛いほどよく分かります。私はすでに独り身です。しかも、相談者さんと同様に両親とは音信不通です。一番大変なのは「緊急連絡先」と「保証人」です。入院や介護施設に入るときに必要と言われますが、それより先に賃貸物件への申し込みで必要になりました。本当に緊急連絡先が書けなくて、訳を話して別れた奥さんにお願いして緊急連絡先になってもらいました。本当にひとりぼっちになってしまうと困ってしまうものです。今はお金を払えば、弁護士さんなどに委任することもできるようなので、いずれ本当にそこまで考えないといけないのかと真剣に考える今日この頃です。なんとも回答になっておらずすみません。（千葉県 46歳 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM