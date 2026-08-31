スピッツ、Ado、福山雅治、Creepy Nuts、大森元貴…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月29日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月29日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月29日（土）付）を発表しました。初登場！ 9月16日（水）リリースのニューシングル「ANTHEM」からの先行配信曲で、アジア競技大会・アジアパラ競技大会「Aichi-Nagoya 2026」応援ソングとして書き下ろされました。初登場！ YouTubeやSNSを中心に活動し、今年6月にメジャーデビューしたアーティストの春茶が、8月19日に配信リリースしたシングル曲です。初登場！ 8月26日に配信リリースされた楽曲で、9月4日（金）公開の映画「白鳥とコウモリ」の主題歌として書き下ろされました。初登場！「山の日」である8月11日（火・祝）に配信リリースされた楽曲。スーパー登山部は、9月1日（火）から3日間にわたり、標高2,832mに位置する長野県の山小屋「白馬山荘」でライブを開催します。初登場！ 8月19日に配信リリースされた楽曲で、こちらはHonda「N-BOX CUSTOM」新CMへの書き下ろし曲となります。先週3位から2ランクダウン↓ 7月29日に配信リリースされたドラマ「君の好きは無敵」（TBS系）の主題歌が5週連続でランクイン！ 楽曲とリンクしたデザインのグッズも販売されています。先週と変わらず4位。スターダストプロモーションに所属する男性俳優・タレントで構成されるアーティスト集団・恵比寿学園男子部（通称EBiDAN）の15周年を記念して、8月11日にリリースされたシングルが、2週連続でランクイン。先週5位から2ランクアップ↑ 8月10日に配信リリースされた映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の主題歌が5週連続でランクイン。8月23日に開催されたドーム・ツアーの最終公演では、サプライズで稲葉浩志さんが登場しました。先週1位から1ランクダウン↓ 8月7日に配信リリースされた映画「ブルーロック」の主題歌が3週連続でランクイン。そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ 8月7日にリリースされたドラマ「Tシャツが乾くまで」（TBS系）の主題歌が3週連続でランクイン。――ほかにも、番組ではゲストパートに3ピースバンド・My Hair is Badが登場！ 9月9日（水）にリリースされる7枚目のフルアルバム『cats』などについて伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ