スピッツ、Ado、福山雅治、Creepy Nuts、大森元貴…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月29日（土）付）

■10位：INI「BEYOND THE SKY」
初登場！ 9月16日（水）リリースのニューシングル「ANTHEM」からの先行配信曲で、アジア競技大会・アジアパラ競技大会「Aichi-Nagoya 2026」応援ソングとして書き下ろされました。
■9位：春茶「想い知る」
初登場！ YouTubeやSNSを中心に活動し、今年6月にメジャーデビューしたアーティストの春茶が、8月19日に配信リリースしたシングル曲です。
■8位：大森元貴「灰色」
初登場！ 8月26日に配信リリースされた楽曲で、9月4日（金）公開の映画「白鳥とコウモリ」の主題歌として書き下ろされました。
■7位：スーパー登山部「道草」
初登場！「山の日」である8月11日（火・祝）に配信リリースされた楽曲。スーパー登山部は、9月1日（火）から3日間にわたり、標高2,832mに位置する長野県の山小屋「白馬山荘」でライブを開催します。
■6位：Creepy Nuts「Running Wheel」
初登場！ 8月19日に配信リリースされた楽曲で、こちらはHonda「N-BOX CUSTOM」新CMへの書き下ろし曲となります。
■5位：星野源「好き」
先週3位から2ランクダウン↓ 7月29日に配信リリースされたドラマ「君の好きは無敵」（TBS系）の主題歌が5週連続でランクイン！ 楽曲とリンクしたデザインのグッズも販売されています。
■4位：EBiDAN（恵比寿学園男子部）「Yes! 東京」
先週と変わらず4位。スターダストプロモーションに所属する男性俳優・タレントで構成されるアーティスト集団・恵比寿学園男子部（通称EBiDAN）の15周年を記念して、8月11日にリリースされたシングルが、2週連続でランクイン。
■3位：福山雅治「邂逅」
先週5位から2ランクアップ↑ 8月10日に配信リリースされた映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」の主題歌が5週連続でランクイン。8月23日に開催されたドーム・ツアーの最終公演では、サプライズで稲葉浩志さんが登場しました。
■2位：Ado「モンストロ」
先週1位から1ランクダウン↓ 8月7日に配信リリースされた映画「ブルーロック」の主題歌が3週連続でランクイン。
そして、今週の第1位は……？
■1位：スピッツ「見知らぬ糸」
先週2位から1ランクアップ↑ 8月7日にリリースされたドラマ「Tシャツが乾くまで」（TBS系）の主題歌が3週連続でランクイン。
――ほかにも、番組ではゲストパートに3ピースバンド・My Hair is Badが登場！ 9月9日（水）にリリースされる7枚目のフルアルバム『cats』などについて伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ