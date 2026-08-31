フジロック「ROOKIE A GO-GO」アフターイベント開催まもなく　GeGeGe、日髙晴野、OLDMANが渋谷WWWに集結

フジロックの新人アーティスト登竜門ステージ「ROOKIE A GO-GO supported by Levi's®」のアフターイベント「ROOKIE A GO-GO Extra'26」が、9月2日（水）に東京・Shibuya WWWで開催される。

今年の「ROOKIE A GO-GO」には、応募総数約3800通の中から選ばれた16組が出演。フジロック開催中、深夜の苗場で次世代のアーティストたちがライブを繰り広げた。今回の「ROOKIE A GO-GO Extra'26」には、その出演者からGeGeGe、日髙晴野、OLDMANの3組が登場する。

GeGeGeは、ミズノリョウトを中心に2017年に石川・金沢で始動したインディー音楽プロジェクト。ローファイな質感やサイケデリックな音像、浮遊感のある日本語詞を特徴とし、2024年には3rdアルバム『また会おう』を発表している。

関西を拠点に活動するシンガーソングライター・日髙晴野は、7弦ガットギターによる弾き語りを軸に活動。2025年には自宅のアパートや京都大学吉田寮で録音した1st EP『白柵舎』を発表し、2026年には韓国・ソウルで初の海外ミニツアーも行った。

OLDMANは2025年に東京で結成されたロックバンド。過度に均質化された現代の音楽制作への違和感を出発点に、アナログで人間臭い感触を大切にした音作りを掲げる新鋭だ。

苗場とは異なるライブハウスという環境で、今年の「ROOKIE A GO-GO」を沸かせた3組がどのようなステージを見せるのか。チケットは3500円（ドリンク代別）で販売されている。

ROOKIE A GO-GO Extra'26

2026年9月2日（水）東京・Shibuya WWW

OPEN 18:30／START 19:00

出演：GeGeGe、日髙晴野、OLDMAN

チケット：3500円（税込／ドリンク代別）

※オールスタンディング

公演詳細：https://smash-jpn.com/live/?id=4749